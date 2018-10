Il governo non arretra sul deficit ma Conte cambia i toni | e forse un po' anche la

L'allarme di Federacciai : 'Imprenditori preoccupati - il governo non sa quello che dice' : Roma . "Tra gli imprenditori si registra apprensione. C'è troppa incertezza, e nessuna misura per la crescita", così al Foglio il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi , che l'11 ottobre, dopo ...

Saviano ancora contro il governo - Italia non più democratica : Saviano VS Salvini nuovo scontro dopo l’arresto del sindaco di Riace Il caso Riace fa salire ancora la tensione sul tema migranti: il sindaco del comune calabrese Domenico Lucano è da stamani agli arresti domiciliari, insieme alla sua compagna Tesfahun Lemlem, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Ed è subito una nuova puntata dello scontro ...

"Io - uomo di Borsa - dico : bene il governo Stereotipi anti-Italia. Ue non un dogma" : DEF, MERCATI FINANZIARI E REAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA - Intervista di Affaritaliani.it a Mario Spreafico, direttore investimenti Banca Leonardo - Credit Agricole Induseuez Italia Segui su affaritaliani.it

Sul Def ancora tensioni tra tecnici Mef e governo Di Maio : "Non si arretra" : Non solo il botta e risposta con l'Europa. Sulla nota di aggiornamento del Def che porterà alla manovra economica pesano ancora le tensioni interne al governo stesso. Da una parte ci sono i tecnici del Tesoro, con il ministro Giovanni Tria tornato in anticipo dal Lussemburgo che starebbe ancora cercando di far quadrare i conti in modo da inserire tutte le misure previste dal "contratto di governo" senza scontentare troppo l'Europe. Dall'altra ...

"Io - da uomo dei mercati - dico : il governo ha ragione Stereotipi contro l'Italia. I numeri Ue non sono dogmi" : DEF, mercati FINANZIARI E REAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA - Intervista di Affaritaliani.it a Mario Spreafico, direttore investimenti Banca Leonardo - Credit Agricole Induseuez Italia Segui su affaritaliani.it

"Manovra non cambia" - governo tira dritto : Attorno al tavolo, oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ci sarà il ministro dell'Economia Giovanni Tria. E non è escluso che all'...

Borghi - Lega - : uscita da euro non è nel contratto di governo : Milano, 2 ott., askanews, - L'uscita dell'Italia dall'euro non è nel contratto di Governo. E' quanto precisa Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera, Lega,, dopo le sue ...

Per il governo irlandese le loot box non ricadono nella categoria del gioco d'azzardo : Sono molte le nazioni che hanno dichiarato guerra alle microtransazioni tramite leggi e sentenze speciali per regolamentarle, tuttavia sembra che il governo irlandese non sia di questo avviso, e ha dichiarato che non ricadranno nella categoria del gioco d'azzardo.Come riporta Gamesindustry, il Ministro del Dipartimento di Giustizia irlandese David Stanton ha così commentato l'argomento:"Il Dipartimento di Giustizia non ha alcun ruolo nel ...

“Ecco i 17 miliardi di coperture per il reddito di cittadinanza”. Ma ora che M5s è al governo non ci sono più : "Il Movimento 5 stelle ha trovato le coperture per il reddito di cittadinanza. Leggi qui!". sono decine i post del blog di Beppe Grillo - quando ancora era l'organo ufficiale - che rimandano a un articolo di fine aprile 2015 che elenca tutte le risorse che sarebbero state dirottate per finanziare la madre di tutte le proposte stellate. Peccato che le coperture che dall'opposizione M5s definiva "certificate una ad una", al contrario "dei numeri ...

Perché Confindustria non sa più a 'quale' governo votarsi : Roma. Le giravolte del governo Lega-M5s hanno provocato malumori sparsi all'interno della Confindustria di Vincenzo Boccia che il presidente ha cercato di sedare. "In questo governo crediamo ...

Perché Confindustria non sa più a “quale” governo votarsi : Roma. Le giravolte del governo Lega-M5s hanno provocato malumori sparsi all’interno della Confindustria di Vincenzo Boccia che il presidente ha cercato di sedare. “In questo governo crediamo fortemente nella Lega, è una componente importante, qui non si tratta di regionalità ma di risposte vere a

Giochi invernali 2026 - è ufficiale : l'Italia candida Milano-Cortina. Di Maio : «governo non metterà soldi» : «Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina»: lo ha annunciato durante la riunione della Giunta...

governo : Confindustria Palermo - parole Boccia travisate e noi non siamo filogovernativi : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Noi non abbiamo una posizione pro o contro il Governo, o contro o a favore di Lega o Movimento cinque stelle. Noi dobbiamo semplicemente verificare il loro operato. Anche se, per quello che stiamo vedendo, c'è poco da verificare. Finora è stata una politica sbagliata.

governo : Confindustria Palermo - parole Boccia travisate e noi non siamo filogovernativi (2) : (AdnKronos) - Albanese è anche critico sulla manovra di bilancio: "Non crea crescita ma provoca solo sforamento del deficit e l'aumento dello spread e per i cittadini un mutuo più alto- dice - Ecco perché è da censurare". Per il Presidente degli industriali palermitani "il nodo fondamentale è uno: q