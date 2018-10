Il giorno che il Parlamento Europeo si è trasformato in quello italiano

Santi Angeli Custodi/ Santo del giorno - il 2 ottobre si celebrano i patroni di Fondachelli-Fantina : Il 2 ottobre si celebrano i Santi Angeli Custodi, Santo del giorno: questi sono patroni di un piccolo paesino della Sicilia che si chiama Fondachelli-Fantina ed è un luogo caratteristico.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 04:59:00 GMT)

Repliche Uomini e Donne canale e orario : dove rivedere la puntata del giorno : Uomini e Donne replica: dove vedere le puntate Dal lontano 1996 Uomini e Donne, il programma pomeridiano che tiene incollati allo schermo milioni di spettatori, è ormai una garanzia. Sono tre i giorni della settimana dedicati al seguitissimo Trono Over che, tra dame e cavalieri in cerca dell’amore vero, raccontano storie avvincenti e appassionanti. Il […] L'articolo Repliche Uomini e Donne canale e orario: dove rivedere la puntata ...

Il giorno che la Macedonia non è entrata in Europa : Come è passata la domenica di Skopje, mentre falliva il referendum per il cambio del nome del paese The post Il giorno che la Macedonia non è entrata in Europa appeared first on Il Post.

OROSCOPO PAOLO FOX : CLASSIFICA MEZZOgiorno IN FAMIGLIA/ Previsioni 30 Settembre-5 ottobre : che settimana sarà? : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi e CLASSIFICA settimanale dal 30 settembre al 5 ottobre 2018 da MEZZOGIORNO in FAMIGLIA e DiPiùTv, le Previsioni segno per segno: Gemelli al top.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 20:36:00 GMT)

Arezzo - è il giorno della "prima" in casa" : contro l'Arzachena per prendere il largo : Arezzo, 30 settembre 2018 - Ripartire dalle certezze che oggi sono rappresentate dall'atteggiamento visto in campo tra Lucca e Pisa, e dal modulo. L'Arezzo prepara l'esordio al Comunale in campionato ...

Sicurezza : Fontana - grati ad agenti che la garantiscono ogni giorno : Milano, 29 set. (AdnKronos) - "Dobbiamo essere grati agli agenti della Polizia di Stato che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per garantire l'incolumita' della nostra. Come presidente della Regione Lombardia ho voluto essere al loro fianco per rivolgere il ringraziamento di tutti i lomba

‘La battuta di Fabiola’ : il giorno dopo che fa male. La grande motivazione ha paralizzato gli azzurri : In qualsiasi campo ci viene insegnato che nella vita le motivazioni cambiano destini già segnati e ribaltano situazioni in apparenza impossibili. Una grande motivazione spesso porta a superarsi, altre volte crea un’enorme pressione che paralizza. L’Italia avrebbe dovuto compiere un’impresa e senza il permesso di sbagliare nulla contro la Polonia campione del mondo in carica. Le energie positive indirizzate a Torino ieri sera di tutti gli ...

Santissimi Arcangeli/ Santo del giorno - il 29 settembre si celebrano Michele - Gabriele e Raffaele : Il 29 settembre si celebrano i Santissimi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, Santo del giorno: I tre sono molto noti nella tradizione cattolica. Andiamo a scoprire le loro storie.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 04:56:00 GMT)

L’Uomo del giorno : Andriy Shevchenko - indimenticabile bandiera del Milan : Andriy Shevchenko è nato il 29 settembre 1976 è un allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino, di ruolo attaccante, commissario tecnico della nazionale ucraina. Soprannominato Sheva, per anni è stato uno degli attaccanti più forti e più completi a livello internazionale. Vincitore nel 2004 del Pallone d’oro (dopo essere arrivato terzo nelle edizioni del 1999 e del 2000), nello stesso anno è stato inserito da Pelé nella lista dei ...

Ariana Grande e il tweet che ha allarmato i fan : “Vorrei poter avere almeno un giorno ok” : Mandiamole tutte le nostre energie positive <3 The post Ariana Grande e il tweet che ha allarmato i fan: “Vorrei poter avere almeno un giorno ok” appeared first on News Mtv Italia.

Due ore di schermo al giorno danneggiano i bambini : I bambini e la loro salute sono di estrema importanza, per questo la scienza suggerisce di spronarli a sviluppare le attività che riguardano sia la mente che il corpo. Un nuovo studio è giunto alla conclusione che non si possono lasciare i bimbi davanti a uno schermo ...

Giulia Bongiorno smonta le balle di Gino Strada sull'immigrazione : 'Anche l'Europa...' : Anche questa Europa 'di solito non benevola con Matteo Salvini ' si è accorta che il 'provvedimento su rimpatri, tempi e procedure, segna uno spartiacque tra un prima, di caos e illegalità, e un dopo ...

La Notte dei Ricercatori e anche il giorno dopo : pronti a trasformarvi in scienziati? : Da Marte a Saturno, dal cuore ai batteri, dall’intelligence alla scienza per l’archeologia, dai virus letali alla chimica in tavola, dagli animali fantastici alla fisica, anche quella dei supereroi, dai misteri del nostro cervello a quelli di Star Wars. pronti a trasformarvi in scienziati? Scatta in 27 Paesi la Notte Europea dei Ricercatori 2018 e in 34 città italiane è BEES (BE a citizEn Scientist), il progetto coordinato da ...