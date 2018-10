Il genio di Leonardo da Vinci alla serata dedicata al Rinascimento

Come imparare tutto su Leonardo da Vinci in 18 comode mosse : la scuola si mobilita per il genio toscano : In preparazione del quinto centenario dalla morte di Leonardo da Vinci nel 2019, la Galleria Nazionale delle Marche ha deciso di dedicare al genio toscano l'attività didattica 2018-2019. Così l'anno scolastico che sta per partire metterà a disposizione degli studenti marchigiani ben 18 percorsi educativi, in parte gratuiti e in parte a bassissimo costo, della durata di circa due ore ciascuno, che comprendono lezioni, percorsi in galleria, ...