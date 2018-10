Il dovere di Salvini sulla xenofobia

Renzi a Salvini : “Occupi poltrone da prima di me - contro di te resistenza civile è dovere” : Scontro social tra l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. L'ex segretario del Pd attacca: "Salvini, occupi poltrone da decenni, da molto prima di me. Sei il capo di un partito che ha rubato 49 milioni agli italiani. Il vostro Def mette in ginocchio famiglie e risparmiatori. contro quelli come te la resistenza civile è un dovere".Continua a leggere

Salvini : Da vertice fibrillazione governo? Mio dovere ascoltare tutti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Olimpiadi 2026 - Salvini 'dovere del governo sostenere chi non si ritira'. M5S 'Stato non può metterci i soldi' : Ore di caos politico sulle Olimpiadi 2026. La candidatura italiana viene presentata dal Coni a Losanna. Ieri la proposta a tre sembrava del tutto tramontata, con l'esclusione di Torino. Stamattina c'è ...

Salvini a Cernobbio : 'Bloccare il traffico di esseri umani è un mio preciso dovere' : Nonostante le vicende delicate in cui sono implicati lui e il suo partito, al suo arrivo in quel di Cernobbio, si è assistito all'ennesimo bagno di folla ad opera dei suoi sostenitori, pronti ad omaggiarlo. All'Ambrosetti di Cernobbio oggi è intervenuto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini [VIDEO], toccando molteplici argomenti, tra i quali quello del sequestro aggravato di persona in cui è coinvolto per il caso Diciotti e quello dei ...

Salvini come Berlusconi : perché sulle toghe il ministro ha il dovere (e la convenienza) di tacere : Crediamo che ben pochi tra gli italiani che sostengono il governo autoproclamatosi del cambiamento abbiano ancora voglia di avere a che fare con Silvio Berlusconi o uno dei suoi cloni. Matteo Salvini per decenza istituzionale e convenienza politica deve per questo capire che l’unico modo per apparire diverso da molti governanti passato è quello di tacere davanti alle iniziative della magistratura. È la legge che dà ai pubblici ministeri il ...

Matteo Salvini : “bloccare l’immigrazione clandestina non è un diritto ma un dovere” : Sfida la magistratura Matteo Salvini invitando i magistrati ad arrestarlo. Dopo l’iscrizione sul registro degli indagati il web si infiamma.

Nave Diciotti - Salvini indagato dalla procura di Agrigento. Lui replica : bloccare l'immigrazione clandestina è un dovere per un ministro : «La procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro e un capo di gabinetto,...

Nave Diciotti : Salvini “Stati Ue non fanno il loro dovere”/ Ultime notizie - Unhcr “Migranti bisognosi di cure" : Migranti, Nave Diciotti: le Ultime notizie, Salvini "contro" Toninelli sullo sbarco a Catania “attendiamo risposta Ue”. Membro Guardia Costiera attacca il Governo, "imbarazzante"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:22:00 GMT)