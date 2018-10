Il copresidente dell' Associazione Coscioni Marco Gentili | Chiedo a Salvini e Di

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) "Ci ho pensato, ma non ritengo che sia ancora arrivato il momento per me". A parlare è, malato di SLA (sclerosi laterale amiotrofica), 29enne viterbese di Tarquinia e l'argomento è l'eutanasia. Il Corrierea Seraracconta la storia del ragazzo. Il fratello è affetto dal suo stesso male eogni giorno guarda in faccia i segnia malattia. Non si arrende perché è consapevolee possibilità che può regalargli la scienza se si investe nella ricerca."La mia storia e quella dei malati come me, è una corsa contro il tempo: la malattia contro la ricerca. Ogni rallentamento inutile può costare la vita", fondata da Luigi, economista malato di SLA, nel 2002, si batte per l'affermazione dei diritti umani ee libertà individuali dei malati. Favorevole ...