I vertici sulla manovra e il volo dello spread Di cosa parlare a cena

Conte sentito dal Copasir : presto il cambio ai vertici dell'intelligence - ma ora impegno sulla Libia : L'intelligence italiana è pienamente all'altezza; i vertici di Dis ed Aise cambieranno in futuro, ma l'impegno del settore è ora concentrato sulla Libia e sulla preparazione della Conferenza di novembre che punta a mettere attorno ad un tavolo i molteplici attori, spesso in conflitto tra loro, presenti nel Paese. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - che mantiene la delega sugli 007 - ha riferito per oltre due ore al Copasir ...

Nuovi vertici ai Servizi segreti - via Pansa e Manenti. Scontro sulla Guardia costiera : Avviata la procedura per i Nuovi vertici. Conte potrebbe richiamare Pansa a Palazzo Chigi come consulente

Genova - crollo ponte Morandi sulla A10 : 39 morti - 3 bambini. Di Maio : “vertici di Autostrade responsabili. Via la concessione”. Il procuratore : “Non è stata fatalità” – DIRETTA : Si continua a scavare tra le macerie del ponte Morandi crollato martedì mattina a Genova: nel corso della notte, secondo gli ultimi dati della Prefettura, è salito a 39 il numero dei morti, di cui 5 non identificati. Tra loro ci sono anche un bambino di 8 anni e due adolescenti di 12 e 13 anni. Quindici i feriti ricoverati negli ospedale, tra cui 12 in codice rosso: una persona è stata infatti dimessa nella tarda serata ...