I luoghi comuni da evitare sull' arresto del sindaco di Riace

ilfoglio

: @braveheartmmt Hahahaha i luoghi comuni duri a morire - borghi_claudio : @braveheartmmt Hahahaha i luoghi comuni duri a morire - GiovanniBaccin : RT @PStarnone: Siamo alla Follia! La Divina Commedia è razzista via dalla scuola 'Stereotipi luoghi comuni contenuti e frasi offensive raz… - DonatellaCanno2 : RT @IgavArt: Una performance 'Controllo del Corpo' da un'idea di Paolo Grassino, I protagonisti artisti parlemitani:Gisella Chaudry, Chiara… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)a vicenda deldisi corre il rischio, sempre in agguato, di non cogliere gli aspetti centrali della questione per soffermarsi in dibattiti sui massimi princìpi, essere presi da eccessi enfatici o peggio ancora cedere alla banalità del luogo comune. Ad esempio, è sicuramente interes