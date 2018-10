I bastardi di Pizzofalcone 2 | anticipazioni della prima puntata

I bastardi di Pizzofalcone 2 : Alessandro Gassmann svela un retroscena : Alessandro Gassmann, I bastardi di Pizzofalcone 2: il ricordo del papà Vittorio Lunedì 8 ottobre, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la prima puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2 con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. La serie, sei nuove puntate dirette da Alessandro D’Alatri, è tratta dai libri di Maurizio De Giovanni. Alessandro Gassmann, come ha rivelato in un’intervista sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi ...

I bastardi di Pizzofalcone 2 streaming - come rivedere le puntate : Hai perso una delle puntate della seconda stagione de “I bastardi di Pizzofalcone 2”? Ecco dove rivedere in streaming e OnDemand la fiction di successo I bastardi di Pizzofalcone è una delle fiction di maggior successo degli ultimi anni. Dopo il record di ascolti della prima stagione, che ha toccato una media di 7 milioni di telespettatori a puntata, torna su Rai 1 la serie diretta da Carlo Carlei e ispirata ai romanzi omonimi di ...

Video anteprima I bastardi di Pizzofalcone 2 su RaiPlay il 1° ottobre - anticipazioni prima puntata : In esclusiva la prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2 su RaiPlay. Il servizio streaming on demand della rete ammiraglia mette a disposizione un'anteprima Video del secondo capitolo della fiction, al via da lunedì 8 ottobre e per sei serate su Rai1 (data di messa in onda confermata da Alessandro Gassmann, protagonista nel ruolo dell'ispettore Lojacono). Lo scorso anno, la serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni ha conquistato ...

Carolina Crescentini/ "Nuovi casi e nuovi impicci per Laura Piras" (I bastardi di Pizzofalcone 2) : Carolina Crescentini, l'attrice è pronta a tornare al fianco di Alessandro Gassmann protagonista della seconda stagione della serie televisiva I Bastardi di Pizzofalcone.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 08:23:00 GMT)

Tornano 'I bastardi di Pizzofalcone' con Crescentini e Gassmann : tutte le anticipazioni : Appuntamento il prossimo 8 ottobre in prima serata su Rai1, con anteprima su RaiPlay il anticipata all'1 ottobre. La regia...

'È sempre più Napoli vera star dei bastardi di Pizzofalcone in tv' : Gianfelice Imparato: 'Cammino per strada, due vecchiette mi sbirciano e una dice all'altra: Ê visto? È chillo d' e' Bassotte e Monfaccone'. Sì, anche questa è Napoli, anche se è appena sfiorata ...

I bastardi di Pizzofalcone 2 : anticipazioni - cast e messa in onda : I bastardi di Pizzofalcone 2: quando andrà in onda la fiction? I protagonisti della serie televisiva I bastardi di Pizzofalcone tornano in prima serata a partire da lunedì 8 ottobre 2018. La fiction di successo di Rai Uno ci terrà compagnia per sei puntate e il primo episodio sarà proposto in anteprima su Rai Play […] L'articolo I bastardi di Pizzofalcone 2: anticipazioni, cast e messa in onda proviene da Gossip e Tv.

I bastardi di Pizzofalcone 2 “una scommessa ad alto rischio” : trama e new entry seconda stagione : I Bastardi di Pizzofalcone 2 stanno arrivando su Rai1 con i nuovi episodi. Basata sui romanzi di Maurizio de Giovanni, la fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini torna in prima assoluta dall'8 ottobre per sei serate consecutive. Il cast della serie ha presentato la nuova stagione nel corso di una conferenza stampa a Capri. Nel primo episodio che vedremo, dal titolo "Cuccioli", la squadra di Lojacono è alle prese con il ...

Ritornano 'I bastardi di Pizzofalcone' : Gassmann - Crescentini - Gallo e D'Aquino : La seconda stagione de 'I bastardi di Pizzofalcone', diretta da Alessandro D'Alatri, interpretata tra gli altri da Alessandro Gassmann con Carolina Crescentini, Massimiliano Gallo, Tosca D'Aquino,, ...

Prima puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2 - l’annuncio di Alessandro Gassmann sul ritorno della fiction : La Prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2 andrà presto in onda. La seconda stagione della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni ha recentemente terminato il ciclo di repliche su Rai1 in attesa dei nuovi episodi. Le riprese della seconda stagione sono terminate qualche mese fa. Secondo i palinsesti della rete ammiraglia, I Bastardi di Pizzofalcone 2, inizialmente previsto per settembre, debutteranno dall'8 ottobre e per sei ...

Su Rai1 arriva L’Allieva con Alessandra Mastronardi - I bastardi di Pizzofalcone non va in onda : quando tornerà? : Su Rai1 arriva L'Allieva con Alessandra Mastronardi. La storica attrice de I Cesaroni, adesso affermata protagonista al cinema e in tv, torna con una serie tv firmata Rai che ha fatto incetta di ascolti due anni fa e che la vede al fianco di Lino Guanciale. I due sono già pronti per una seconda stagione che, a quanto pare, andrà in onda in primavera, ma da oggi, 29 luglio, saranno nel prime time di Rai1 per le repliche della prima ...

I bastardi di Pizzofalcone 2 : data d’inizio e anticipazioni : anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2: trama e cast Dopo il successo della prima stagione, le cui repliche sono andate in onda fino a domenica scorsa su Raiuno, tornano i poliziotti del commissariato di Pizzofalcone nati dalla penna di Maurizio De Giovanni. Nel cast de I bastardi di Pizzofalcone 2 sono stati confermati Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca D’Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice ...

Ascolti TV | Domenica 22 luglio 2018. I bastardi di Pizzofalcone 12.7% - Poldark 8%. Il Gp di Germania al 7.1% su TV8 : Hamilton vince il Gp di Germania Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.121.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video 1.269.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Il Gioco del tradimento ha catturato l’attenzione di 1.328.000 spettatori (7.6%). Su Italia 1 Come ti rovino le Vacanze ha intrattenuto 1.181.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 Dick & Jane – ...

Ascolti tv ieri - I bastardi di Pizzofalcone vs Poldark | Dati Auditel 22 luglio 2018 : Ecco i Dati degli Ascolti tv di ieri, domenica 22 luglio 2018. Chi ha vinto la prima serata fra la replica della fiction I Bastardi di Pizzofalcone, in onda su Rai 1 con protagonisti Alessandro Gasmann e Carolina Crescentini, e la nuova puntata di Poldark? Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati sugli altri canali del digitale terrestre per seguire gli altri programmi? Ecco a voi tutti i Dati Auditel relativi alla prima serata di ...