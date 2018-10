Huawei P20 e Huawei P20 Pro sempre più vicini ad Android 9 Pie | nuova beta e probabile

Alla grande Huawei P20 Pro con Android 9 Pie dal 3 ottobre : dettagli firmware e link changelog ufficiale : Impossibile chiedere di meglio: il Huawei P20 Pro con Android 9 Pie è realtà da qualche ora e all'alba di oggi 3 ottobre, possiamo fornire la lieta novella a tutti i possessori del device premium. La distribuzione del major update, accompagnato naturalmente pure dall'interfaccia EMUI 9 è partita in Europa e non tarderà a fare la sua comparsa su tutti i dispositivi interessati. L'anteprima della partenza del rilascio ci vien fornita dal sito ...

Sconfortante confronto per Honor 10 e Huawei P20 Pro tra benchmark truccati e reali : Si parla da settimane di un brutto episodio che ha investito Huawei ed Honor e che certo non farà bene all'immagine del doppio brand asiatico, soprattutto in riferimento a coloro che stanno valutando la possibilità di acquistare un Honor 10 o un Huawei P20 Pro. Due tra i top di gamma in senso assoluto per queste realtà. Come stanno effettivamente le cose oggi 1 ottobre a proposito dei benchmark truccati? Dopo le notizie preliminari emerse ...

Smartphone Android in offerta oggi 1° ottobre : LG G6 - Huawei P20 Pro - Xiaomi Redmi Note 5 - Samsung Galaxy Note 9 e non solo : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G6, Huawei P20 Pro, Xiaomi Redmi Note 5, Samsung Galaxy Note 9 e A8 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli?

Smartphone Android in offerta oggi 29 settembre : LG G7 - Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro - Xiaomi MI Mix 2 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G7, Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, Xiaomi MI Mix 2 e Sony Xperia XZ2. Qualcosa di interessante per voi?

Cambiare colori Huawei P20 Pro : Personalizzare i colori dello schermo Huawei P20 Pro per rendere più vividi e contrastati la guida che ti aiuterà a Cambiare le tonalità di colore sullo schermo del telefono Android.

Tornano il 28 settembre le offerte Trony online con Huawei P20 ed Honor 9 a prezzo basso : Tornano ad essere particolarmente interessanti le offerte Trony online oggi 28 settembre, considerando il fatto che la nota catena ha avviato un'altra campagna con cui sarà possibile acquistare anche alcuni smartphone Android popolare a discrete condizioni economiche, come nel caso dei vari Huawei P20 ed Honor 9. Quella presa in esame oggi, dunque, è una duplice promozione dedicata a chi vuole un comparto hardware più che buono, senza tuttavia ...

Huawei P20 Pro si aggiorna a metà settembre 2018 : i dettagli : Huawei P20 Pro si aggiorna a metà settembre 2018 con un nuovo firmware tramite modalità OTA: ecco i dettagli sulle principali novità.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Huawei P20 Pro, che l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware che ha seriale CLT-L29 8.1.9.156 (C432).Huawei P20 Pro si aggiorna: ecco le novità del nuovo firmware di metà settembre 2018Il firmware in questione si basa ancora su ...

Senza precedenti il prezzo per Huawei P20 Lite a fine settembre : tutti i dettagli sull’offerta : Uno degli smartphone più apprezzati e venduti in questo 2018 qui in Italia è stato Senza ombra di dubbio il cosiddetto Huawei P20 Lite, device che per rapporto tra qualità e prezzo risulta essere uno dei più allettanti in circolazione per chi non vuole spendere grossissime cifre. A maggior ragione dopo le novità riportate oggi dai colleghi di AndroidUp. Facendo un giro sui social, infatti, abbiamo notato le segnalazioni sulla fonte che ci ha ...

Passo indietro di Huawei sull’IA : sorprende il pubblico Huawei P20 Pro l’ultimo aggiornamento : Sta facendo discutere non poco nel corso delle ultime ore l'ultimo aggiornamento riguardante il cosiddetto Huawei P20 Pro, in riferimento alla patch di agosto che a quanto pare porta con sé anche una novità meno gradita per il pubblico. Mi riferisco al fatto che la patch CLT-L29 8.1.9.156(C432) ha un peso pari a 525 MB e non si limita ad introdurre un banale bugfix per il pubblico. Se avete prestato attenzione allo sviluppo dell'IA da parte del ...

Huawei P20 Pro con l'ultimo aggiornamento disabilita l'IA nella fotocamera : Con l'ultimo update Huawei ha disattivato il riconoscimento della scena con AI nell'app fotocamera come impostazione predefinita di Huawei P20 Pro

Aggiornamenti per Huawei P20 Pro - OnePlus 5/5T - ASUS ZenFone 4 Pro e Selfie Pro : Aggiornamenti con nuove patch di sicurezza in fase di distribuzione per Huawei P20 Pro, OnePlus 5, OnePlus 5T, ASUS ZenFone 4 Pro e ZenFone 4 Selfie Pro. Ecco le novità.

Huawei P20 Pro Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Huawei P20 Pro è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Huawei P20 Pro Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Huawei P20 Pro? Stai pensando di Comprare Huawei P20 Pro? In entrambi i casi, ottima […]

Sbloccare menu sviluppatore su Huawei P20 Lite : Come Sbloccare le opzioni sviluppatore su smartphone Huawei P20 Lite e a che cosa serve avere il menu sviluppatore a disposizione.