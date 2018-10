Honor View 10 Lite è ufficiale | il nuovo medio di gamma con 128 GB di memoria interna a

Honor View 10 Lite Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Honor View 10 Lite è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Honor View 10 Lite Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Honor View 10 Lite? Stai pensando di Comprare Honor View 10 Lite? In […]

Honor View 10 Lite è ufficiale e punta a conquistare la fascia media : Dopo l'anticipazione da parte di Expert, Honor View 10 Lite è ufficiale e ha tutta l'intenzione di conquistare la fascia media grazie a un interessante rapporto qualità prezzo: scopriamo caratteristiche tecniche, prezzo e data di uscita in Italia. L'articolo Honor View 10 Lite è ufficiale e punta a conquistare la fascia media proviene da TuttoAndroid.

Rilascio di Android Pie in Europa su Honor View 10 : aggiornamento beta con GPU Turbo 2.0 : Giornata positiva in casa di Honor View 10, che si appresta a ricevere in Europa la versione beta dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie (solo per gli iscritti al relativo programma del produttore). Le novità sono quelle introdotte dalla release di ieri, di cui vi abbiamo parlato in relazione all'altrettanto apprezzato Huawei Mate 10 Pro, come abbiamo dettagliato in questo precedente articolo: ottimizzazioni generiche dell'interfaccia utente EMUI ...

È partito il rollout della EMUI 9 con Android 9 Pie per Honor View 10 : L'aggiornamento è contrassegnato dalla build 9.0.0.108 e le prime informazioni lo danno in arrivo sui View 10 europei L'articolo È partito il rollout della EMUI 9 con Android 9 Pie per Honor View 10 proviene da TuttoAndroid.

In Italia è la volta di Honor View 10 Lite (alias Honor 8X) : cosa promette? : Si chiamerà Honor View 10 Lite il corrispettivo europeo di Honor 8X, di cui abbiamo già appreso a tempo debito le specifiche tecniche. Stiamo parlando di un dispositivo avente un prezzo di 299 euro (ha fatto da poco la sua comparsa sul nuovo volantino Expert), e che ricorda, neanche troppo alla lontana, l'apprezzato Huawei Mate 20 Lite. Il dispositivo include il processore Kirin 710, uno schermo da 6.5 pollici in formato 19,5:9 con risoluzione ...

Honor View 10 Lite è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Honor View 10 Lite. Ecco la Scheda Tecnica di Honor View 10 Lite e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Honor View 10 Lite Honor View 10 Lite svelato in anticipo da Expert: Caratteristiche e prezzo. L’Honor 8X europeo si chiamerà Honor View 10 Lite ed è già sul volantino […]

Honor View 10 Lite svelato in anticipo da Expert : caratteristiche e prezzo : Honor View 10 Lite è praticamente ufficiale. A svelarlo in anticipo rispetto alla data di annuncio, che ricordiamo essere fissata al 2 ottobre […] L'articolo Honor View 10 Lite svelato in anticipo da Expert: caratteristiche e prezzo proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 e Honor View 10 ai migliori prezzi online : l’offerta lampo : Honor 10 e Honor View 10 sono acquistabili in offerta lampo al miglior prezzo che potete trovare online: ecco i dettagli della promo sul sito Gearbest Italia.Segnaliamo a tutti coloro che sono intenzionati a cambiare smartphone con qualcosa di più recente con un design all’avanguardia dei tempi, che Honor 10 (dettagli) e Honor View 10 (caratteristiche) sono attualmente in offerta lampo sul sito italiano di Gearbest.Continue reading Honor ...

Honor Magic 2 : display AMOLED FullView e fotocamera a scomparsa : Un sample non funzionante e un’immagine di Honor Magic 2 erano stati fatti vedere dalla stessa Honor a IFA 2018. Oggi trapelano nuove indiscrezioni su quello che sarà il nuovo device di Honor che potrebbe veramente stupire tutti. Infatti il nuovo Magic 2 avrà quasi sicuramente una fotocamera a scomparsa in stile Oppo Find X, ancora non è chiaro se il modulo a scomparsa sia automatizzato e se contenga solo la camera anteriore o anche quella ...

Nuove indiscrezioni su Honor Magic 2 e il suo display AMOLED FullView : Stando alle ultime indiscrezioni, Honor Magic 2 potrà vantare un display AMOLED da 6 pollici FullView che occupa quasi interamente la superficie frontale L'articolo Nuove indiscrezioni su Honor Magic 2 e il suo display AMOLED FullView proviene da TuttoAndroid.

Honor View 10 si aggiorna : arriva GPU Turbo e la AIS per la camera : Honor View 10 sta ricevendo un nuovo aggiornamento firmware che apporta alcune interessanti novità come la GPU Turbo, la AIS per la camera e più sicurezza.Buone notizie per tutti i possessori italiani e non di un Honor View 10, dato che abbiamo alcuni primi feedback che Huawei ha iniziato a rilasciare a livello internazionale un nuovo aggiornamento firmware.Honor View 10 si aggiorna a metà settembre 2018: ecco le principali novità del nuovo ...

Finalmente su Honor View 10 il GPU Turbo : aggiornamento annunciato in Italia : Da poco è stato annunciato dalla divisione Italiana del noto produttore cinese che Honor View 10 ha cominciato a ricevere la notifica OTA relativa alla disponibilità dell'aggiornamento abilitante la tecnologia GPU Turbo, utile ad abbattere i consumi e ad aumentare le prestazioni, in particolare per andare ad ottimizzare le performance nell'esperienza gaming. Finora i titoli compatibili con il sistema di cui sopra sono veramente pochi, forse un ...