Highlights Napoli-Liverpool 1-0 | Insigne decide al 90′ -VIDEO

VIDEO Juventus-Napoli 3-1 - gli Highlights e i gol della partita : Cristiano Ronaldo fenomeno - doppietta di Mandzukic : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Juventus-Napoli La Juventus ha sconfitto il Napoli per 3-1 nell’anticipo della settima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I bianconeri hanno così infilato la settima vittoria consecutiva in campionato allungando definitivamente in classifica: partita perfetta dei Campioni d’Italia che hanno vinto con autorevolezza lo scontro diretto contro i partenopei. Gli azzurri erano passati in ...

VIDEO Napoli-Parma 3-0 - gli Highlights della partita : Insigne e la doppietta di Milik lanciano i partenopei : Il Napoli si prepara alla sfida in casa della Juve di sabato prossimo sconfiggendo per 3-0 il Parma grazie alla rete in avvio di Insigne ed alla doppietta di Milik. Di seguito il VIDEO dei gol. IL VANTAGGIO DI Insigne || Napoli 1-0 Parma || Insigne#NapoliParma pic.twitter.com/WoOAqOBVkl — Napoli TV (@NapoliAR_TV) September 26, 2018 IL PRIMO GOL DI Milik || Napoli 2-0 Parma || Milik#NapoliParma pic.twitter.com/gNE9msoLnr — Napoli ...

Il Napoli sbatte sul muro della Stella Rossa di Belgrado nella prima partita della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Di seguito gli Highlights della sfida.

VIDEO / Sampdoria-Napoli (3-0) : Highlights e gol - la magia di Quagliarella (Serie A 3^ giornata) : VIDEO Sampdoria Napoli (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita, valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Pesante KO per la squadra di Ancelotti.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:04:00 GMT)

Napoli-Milan : Cronaca - Commento e Video Highlights : La squadra di sir. Carlo Ancelotti , pur evidenziando lacune difensive, è riuscita ad imporsi al San Paolo grazie ad una strepitosa rimonta targata Zielinski-Mertens . Cronaca E Commento DI Napoli-Milan 3-2 L'avvio di gara a razzo del Milan ha lasciato di stucco i tantissimi tifosi del Napoli accorsi numerosi al San Paolo. L'1-0 in acrobazia dell'ottimo Jack ...

