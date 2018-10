Hamilton | E' la mia stagione migliore

F1 – Sul podio di Sochi spunta Putin - Hamilton premiato dal Capo di Stato [GALLERY] : Lewis Hamilton premiato da Vladimir Putin a Sochi , sul podio del Gp di Russia spunta anche il Capo di Stato Lewis Hamilton vince il Gp di Russia, ma ha bisogno della complicità di Valtteri Bottas per farlo. Il finlandese della Mercedes ha ceduto infatti il posto al compagno di box, che ha collezionato al contrario la settantesima vittoria in carriera, mettendo una seria ipoteca sul titolo mondiale piloti. Terzo posto per Sebastian Vettel, ...

Doppietta Mercedes a Sochi : Hamilton sbaglia - le qualifiche del Gp di Russia premiano Bottas : Sesta pole position per Valtteri Bottas : è lui il poleman del Gp di Russia , il finlandese della Mercedes sbaraglia la concorrenza a Sochi Dopo Singapore, la F1 si è spostata in Russia , dove i piloti si sono appena sfidati sul circuito di Sochi per le qualifiche . Il 16° appuntamento della stagione 2018 entra finalmente nel vivo e lo fa con la pole position di Valtteri Bottas , che ha fermato il cronometro sull’1.31.387. Il finlandese ...

F1 – A Spa come nel resto del mondo - Hamilton non cambia tattica : “la mia mentalità è sempre la stessa” : Lewis Hamilton si appresta a scendere in pista sul circuito di Spa-Francorchamps: le sue sensazioni in vista del Gp del Belgio in programma domenica 26 agosto È tutto pronto per il tredicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Il Gp del Belgio si prepara a scendere in pista ed i suoi protagonisti sono chiamati a sottoporsi alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del giovedì. Tra questi ha risposto ...