Guardia di finanza | reclutamento di tre allievi tra parenti delle vittime del dovere

Reddito cittadinanza - Tria : "Contro abusi scenderà in campo la Guardia di Finanza" : LaPresse, Giovanni Tria pronto ad arginare i possibili abusi legati al Reddito di cittadinanza. "Su mio mandato, spiega il ministro dell'Economia, scenderà in campo la Guardia di Finanza con un piano specifico per poter intervenire nel crinale tra lavoro nero e poveri che chiedono di accedere al Reddito".

Reddito di cittadinanza - Tria : 'rete protezione per arginare sentimenti contro Europa e libero commercio - in campo Guardia finanza contro ... : Nel corso del suo intervento al convegno Centro Studi di ConfindusTria, il ministro dell'economia Giovanni Tria parla del Reddito di cittadinanza, ribadendo la necessità che i governi forniscano una rete di protezione alle fasce più deboli della popolazione, anche "per arginare sentimenti ...

Reddito di cittadinanza - Guardia di Finanza in campo contro "abusi e furbetti" : Tria assicura che le Fiamme Gialle scenderanno in campo per stanare "i possibili abusi". Castelli: "Se col Reddito di...

La Guardia di finanza ferma 44enne abruzzese per detenzione sostanze stupefacenti : Isernia - Un abruzzese di 44 anni arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti, 17 commercianti ambulanti, provenienti da province e regioni limitrofe, soprattutto dalla Campania, sanzionati per non aver emesso scontrini fiscali. È il bilancio dell'attività svolta dalla guardia di finanza di Isernia in occasione della fiera che si è tenuta nel capoluogo nell'ambito dei festeggiamenti per la ...

Controlli della Guardia di Finanza a B&B e case vacanze nel Brindisino : BRINDISI - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione, dell'abusivismo e del sommerso nel settore turistico-ricettivo, ha controllato ...

Suicidi in Guardia di Finanza - il malessere è diffuso. Perché? : Decine di Suicidi ogni anno sono il termometro della salute di una organizzazione. Se eventi così drammatici si susseguono in un contesto insospettabile, la situazione non può rimanere sottaciuta. Parliamo di una realtà i cui successi quotidianamente riportati dalla stampa lasciano immaginare uno straboccante senso di soddisfazione, una forte motivazione, un infinito spirito di squadra: è l’abbacinazione di cui finisce preda chi osserva la ...

Terni : suicida il comandante provinciale della Guardia di Finanza : noadsenseIl colonnello delle Fiamme Gialle Massimiliano Giua trovato senza vita sul Monte Argentario, in Toscana, dove è stato individuato da due escursionisti. Il militare, che proprio a Grosseto aveva ricoperto l'incarico di comandante provinciale fino ad un anno fa prima di arrivare in Umbria, si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola.Continua a leggere

TERNI - Guardia finanza FESTEGGIA SAN MATTEO : TERNI Ieri, lunedì 24 settembre, nella suggestiva cornice della chiesa di San Salvatore in TERNI, si è tenuta la celebrazione della Santa Messa per la ricorrenza di San MATTEO, Patrono della GUARDIA ...

Sequestrati dalla Guardia di finanza a Torino un milione di articoli per la scuola pericolosi : Sono oltre un milione i prodotti Sequestrati nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Torino perché falsi o potenzialmente pericolosi. Tra questi, centinaia di articoli di cancelleria che, ...

Guardia DI FINANZA POLICORO : SCOPERTO EVASORE TOTALE GESTIVA TRE MARKET CINESI : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca BANDO SERVIZIO CIVILE UNPLI BASILICATA SELEZIONE DI 94 VOLONTARI PER 29 SEDI PRO ...

Autorità giudiziaria e Guardia di finanza - convegno a Imt : A seguire , alle 15,45, Massimo Riccaboni, professore ordinario di economia alla scuola Imt alti studi Lucca, illustrerà l'applicazione delle più recenti tecnologie e del machine learning all'analisi ...

Estate sicura - la Guardia di Finanza : irregolare una casa vacanze su due : Nel corso dell'Estate una casa vacanza su due è stata affittata in maniera irregolare. È quanto emerge dai controlli della Guardia di Finanza su proprietari di seconde e terze case nelle località ...

Indagini della Guardia di Finanza - Ecco quante sono le case vacanza irregolari : Q uante sono le case vacanza irregolari individuate nel corso dell'estate dalla Guardia di Finanza? Secondo i dati forniti dalle Fiamme gialle, un'abitazione su due è stata affittata in maniera ...

Estate : sono in nero il 50% degli affitti stagionali - dice la Guardia di Finanza : Proprietari di seconde e terze case per gli affitti nelle località di vacanza nel mirino della Guardia di Finanza: dei 1.477 controlli svolti da metà giugno a oggi, uno su due, 753, ha portato al ...