Grande Fratello Vip | la Marchesa d' Aragona si fa ridere in faccia da tutti | ' Ma che'

Grande Fratello Vip - incontro hot? «Francesco Monte beccato sotto le lenzuola con l'amico...» : di Emiliana Costa Il Grande Fratello Vip si fa hot? Nelle ultime ore si sarebbero rincorse voci su alcuni 'movimenti sospetti' sotto le lenzuola, nella casa più spiata d'Italia. Durante una diretta su ...

Rebecca De Pasquale - ex del Grande Fratello : 'Lavoro solo un giorno a settimana come colf' : Rebecca De Pasquale aveva lanciato un disperato appello oltre un anno fa perché, dopo aver partecipato come concorrente al Grande Fratello 14, era rimasta senza lavoro e senza soldi. Prima di entrare nella Casa più spiata e famosa d'Italia lavorava come corista al Teatro Verdi di Firenze. Dopo il GF era finita sul lastrico, come aveva confessato lei stessa al settimanale di gossip Nuovo Tv, proponendosi anche per cambiare anche i pannoloni agli ...

“Non so se…”. Lory Del Santo - confessione choc al Grande Fratello Vip : strazio assoluto dopo il dramma : Al Grande Fratello Vip 3 Lory Del Santo ricorda il figlio Loren, suicidatosi un mese fa. E lo fa parlando a lungo di lui. Proprio per ‘elaborare’ il lutto, come dichiarato in studio lunedì sera ai microfoni di Alfonso Signorini e Ilary Blasi. Ma le rivelazioni ‘clamorose’ vengono fatte sul padre di Loren. Ma andiamo con ordine: all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3, dopo il suo ingresso, Lory Del Santo ha ...

“Pezzo di m…..”. Insulti pesantissimi al Grande Fratello Vip 3 : lite furiosa. Cosa sta succedendo : Grande Fratello Vip 3 Valerio Merola litiga con Maurizio Battista. E tra i due volano parole grosse. È durato giusto il tempo di una settimana l’idillo all’interno della casa più spiata d’Italia. Come spesso accade, però, subito dopo le prime nomination – con l’introduzione di quelle palesi a maggior ragione – ecco che gli equilibri interni iniziano a vacillare e a qualcuno saltano i nervi. Come nel caso di ...

Grande Fratello Vip 2018 - Eleonora Giorgi rimprovera i palestrati : “è una malattia”. Ma non aveva capito niente : GF Vip 3 - Eleonora Giorgi Nella casa del Grande Fratello Vip si può discutere anche per la suddivisione delle uova: lo sa bene Eleonora Giorgi, responsabile di un litigio sorto qualche ora fa nella casa di Cinecittà. Tutto è partito quando i concorrenti, di comune accordo, hanno deciso di comprare sei uova a testa per tutta la settimana: dopo aver sottolineato che lui non ne avrebbe mai mangiato così tante, lo chef Andrea Mainardi ha proposto ...

LORY DEL SANTO AL Grande Fratello VIP/ "Devo rinascere anche per Loren. Marco e Devin mi hanno aiutata" : L'affaire LORY Del SANTO è motivo di discussione di ogni talk show. Dopo la morte di Conor e Loren la showgirl ha deciso di vivere il dolore in maniera differente, una decisione discutibile(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:10:00 GMT)

Grande Fratello Vip - scoppia lite furiosa nella Casa : «Sei un pezzo di m***». Ecco cosa sta succedendo : Grande Fratello Vip e la prima lite furiosa nella Casa. A poco più di una settimana dall'inizio del reality escono allo scoperto i primi dissapori. E uno dei concorrenti non le avrebbe mandate a dire. ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo parla del padre di Loren : 'Non sa nemmeno che è morto' : Lory Del Santo torna a parlare della morte del figlio Loren in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip . Nel racconto un dettaglio ...

Grande Fratello Vip - Daniele Bossari difende Lory Del Santo : 'Ha scelto liberamente e nessuno la può fermare' : L'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Lory Del Santo fa ancora tanto discutere il fedele pubblico del reality-show di Canale 5 ma non solo. Infatti, ultimi a prendere parola sono i ...

Lite al Grande Fratello VIP 3 : tutti contro Valerio Merola nella Caverna : Uno contro tutti al GF VIP: Valerio Merola attaccato per la spesa E com’era facilmente prevedibile, c’è stata un’altra Lite al Grande Fratello VIP 3. Valerio Merola ha espresso il suo pensiero sulla spesa e ha innescato delle reazioni piuttosto esagerate. Con soli dieci euro a testa per fare la spesa (il budget della Casa […] L'articolo Lite al Grande Fratello VIP 3: tutti contro Valerio Merola nella Caverna proviene da ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo entra nella Casa : il commento dello psichiatra Raffaele Morelli Video : Lory Del Santo è sotto l'attenzione mediatica per la sua scelta di entrare al GF VIP dopo il lutto del figlio suicida. Anche lo psichiatra Raffaele Morelli parla di questo ingresso nella Casa più ...

Grande Fratello Vip 2018 | Puntata 3 ottobre | Daily : ...

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip/ “Il dolore mi ha paralizzata…” - poi parla del padre di suo figlio Loren : L'affaire Lory Del Santo è motivo di discussione di ogni talk show. Dopo la morte di Conor e Loren la showgirl ha deciso di vivere il dolore in maniera differente, una decisione discutibile(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Benedetta Mazza sott'accusa : "devi prendere posizione" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Lory Del Santo, dopo l'ingresso, si difende dalle critiche. Attacco dall'esterno per la Marchesa del Secco d'Aragona(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:30:00 GMT)