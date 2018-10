Grande Fratello Vip | Giulia Salemi stuzzica Francesco Monte

Grande Fratello Vip - Monte : "Paola Di Benedetto bellissima - ma non ero predisposto. Non voglio passare per vittima" : In piedi mentre gli altri già dormivano da ore. Francesco Monte, Stefano Sala e Martina Hamdy hanno fatto le ore piccole all’interno della casa del Grande Fratelli Vip. Tra tazze di tè e lunghe chiacchierate in cucina e giardino, i tre si sono confrontati e confidati.Ad aprirsi è stato soprattutto Monte, che si è soffermato sui volti degli ex concorrenti del reality ‘incollati’ al muro. L’occhio è ben presto caduto su Cecilia Rodriguez, ...

Pierluigi Diaco Vs Rocco Pietrantonio/ Mattino5 : "Lory Del Santo al Grande Fratello Vip? Vi prostituite!" : Pierluigi Diaco e Rocco Pietrantonio discutono dell'entrata nel Grande Fratello Vip e arriva la lite: il giornalista rifiuta di tornare in tv a parlare della cosa ma...(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:42:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Scintille nella casa per un uovo : Eleonora Giorgi sbotta : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Lory Del Santo, dopo l'ingresso, si difende dalle critiche. Attacco dall'esterno per la Marchesa del Secco d'Aragona(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:07:00 GMT)

Lory Del Santo : "Grande Fratello Vip? Loren era contento che lo facessi" : Lory Del Santo, nell'ultima intervista rilasciata (al settimanale 'Chi') prima dell'ingresso nella casa del 'Grande Fratello Vip', ha raccontato i motivi che l'hanno spinta ad accettare questa nuova opportunità lavorativa per superare la perdita del figlio Loren, morto quasi due mesi fa per colpa di una malattia molto grave: Loren era contento che lo facessi, come ho già detto. Dopo la sua morte sono entrata in un tunnel devastante. Non ...

Alessia Marcuzzi : "Francesco Monte al Grande Fratello Vip? Gli auguro di giocarsi bene questa opportunità" : Alessia Marcuzzi, da stasera, alla guida della nuova edizione de 'Le Iene', accanto a Nicola Savino e la Gialappa'S Band, dalle pagine del settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha espresso il proprio parere sulle dichiarazioni della collega Nadia Toffa che, negli scorsi giorni, ha scosso il web paragonando il proprio cancro ad un dono: Nadia ha scelto fin dal primo momento di rendere pubblica la malattia e, se condividere le sue ...

Grande Fratello Vip 2018 : Valerio Merola rimane male per la nomination. La reazione di Maurizio Battista : Grande Fratello Vip 2018: all’indomani della puntata di lunedì 1 ottobre già si scardinano gli equilibri stucchevoli della Casa: Valerio Merola è una furia dopo la nomination, anche se rimane pacato. Battista replica piccato! Ma vediamo di capire bene cosa sta succedendo nella Casa più spiata d’Italia anche con dei contributo Video. Grande Fratello Vip 2018: Valerio Merola rimane male per essere stato nominato Valerio Merola, il “Merolone”, ...

Grande Fratello Vip 2018/ Lory Del Santo replica alle critiche - attacco dall'esterno per la Marchesa : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Lory Del Santo, dopo l'ingresso, si difende dalle critiche. attacco dall'esterno per la Marchesa del Secco d'Aragona(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Polemica Lory Del Santo : 'Assente al funerale per paura di non andare al Grande Fratello' : Lory Del Santo questa settimana si è fatta coraggio e ha scelto di raccontare per la prima volta in televisione il dramma personale che l'ha colpita, riguardante la morte del figlio di appena 19 anni. Un vero e proprio trauma per la showgirl che gia' diversi anni fa perse un altro figlio, Conor, avuto dal chitarrista Eric Clapton. Nel corso dell'intervista a Verissimo, la Del Santo ammise che le sarebbe piaciuto poter partecipare alla nuova ...

Grande Fratello 15 - Matteo Gentili l'amore con Alessia Prete "va alla grande" : Su Instagram Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola di Benedetto, parla del suo amore con Alessia Prete. La coppia, nata all'interno del Grande Fratello, sotto gli occhi di Barbara D'Urso e di migliai di spettatori, continua a stare insieme. Le cose tra me e Alessia vanno alla Grande. Purtroppo per impegni lavorativi e non, ci siamo dovuti separare questa settimana. Ale sta studiando per i suoi esami e deve sistemare alcune cose in ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte rivela di essere stato vittima di bullismo : Nuovo spazio dedicato ad un discusso concorrente della terza edizione del popolare reality show “Grande Fratello”. Stiamo parlando di Francesco Monte, che il giorno successivo alla messa in onda del secondo appuntamento serale del programma ha avuto un momento di profonda malinconia e riflessione. In particolare, l’ex tronista ha fatto delle confessioni riguardo al suo passato al compagno d’avventura Walter Nudo. Il modello pugliese, oltre a ...

Enrico Silvestrin omofobo?/ Il web difende l'ex vj - Barbara D'Urso vs Ilary Blasi (Grande Fratello Vip 3) : Enrico Silvestrin, il noto vj non ha iniziato nel miglior modo possibile la sua nuova avventura in televisione nel reality show. La replica arriva in diretta al Grande Fratello Vip 3(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 22:36:00 GMT)

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 2018/ Dj Aniceto durissimo : "Che vergogna - morti meritano dignità" : Lory Del Santo è entrata come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la morte del figlio Loren la showgirl ha deciso di partecipare al reality per riprendere in mano la vita(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 22:22:00 GMT)

Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Ilary Blasi e Signorini per come hanno affrontano l’argomento omofobia ieri sera nel Grande Fratello Vip : A Pomeriggio 5, nella puntata in onda oggi, si ripercorrono le scene più importanti della puntata del Grande Fratello Vip L'articolo Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Ilary Blasi e Signorini per come hanno affrontano l’argomento omofobia ieri sera nel Grande Fratello Vip proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco choc : «Le bimbe di Giulia De Lellis mi hanno eliminata» : Lisa Fusco , eliminata dal Grande Fratello Vip, avrebbe lanciato un'accusa precisa in diretta tv: 'Sono state le bimbe di Giulia De Lellis a eliminarmi'. La 'soubrettina' è uscita dalla Casa con il 33 ...