Grande Fratello Vip 2018 | Eleonora Giorgi rimprovera i palestrati | “è una malattia” Ma

LORY DEL SANTO AL Grande Fratello VIP/ "Devo rinascere anche per Loren. Marco e Devin mi hanno aiutata" : L'affaire LORY Del SANTO è motivo di discussione di ogni talk show. Dopo la morte di Conor e Loren la showgirl ha deciso di vivere il dolore in maniera differente, una decisione discutibile(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:10:00 GMT)

Grande Fratello Vip - scoppia lite furiosa nella Casa : «Sei un pezzo di m***». Ecco cosa sta succedendo : Grande Fratello Vip e la prima lite furiosa nella Casa. A poco più di una settimana dall'inizio del reality escono allo scoperto i primi dissapori. E uno dei concorrenti non le avrebbe mandate a dire. ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo parla del padre di Loren : 'Non sa nemmeno che è morto' : Lory Del Santo torna a parlare della morte del figlio Loren in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip . Nel racconto un dettaglio ...

Grande Fratello Vip - Daniele Bossari difende Lory Del Santo : 'Ha scelto liberamente e nessuno la può fermare' : L'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Lory Del Santo fa ancora tanto discutere il fedele pubblico del reality-show di Canale 5 ma non solo. Infatti, ultimi a prendere parola sono i ...

Lite al Grande Fratello VIP 3 : tutti contro Valerio Merola nella Caverna : Uno contro tutti al GF VIP: Valerio Merola attaccato per la spesa E com’era facilmente prevedibile, c’è stata un’altra Lite al Grande Fratello VIP 3. Valerio Merola ha espresso il suo pensiero sulla spesa e ha innescato delle reazioni piuttosto esagerate. Con soli dieci euro a testa per fare la spesa (il budget della Casa […] L'articolo Lite al Grande Fratello VIP 3: tutti contro Valerio Merola nella Caverna proviene da ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo entra nella Casa : il commento dello psichiatra Raffaele Morelli Video : Lory Del Santo è sotto l'attenzione mediatica per la sua scelta di entrare al GF VIP dopo il lutto del figlio suicida. Anche lo psichiatra Raffaele Morelli parla di questo ingresso nella Casa più ...

Grande Fratello Vip 2018 | Puntata 3 ottobre | Daily : ...

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip/ “Il dolore mi ha paralizzata…” - poi parla del padre di suo figlio Loren : L'affaire Lory Del Santo è motivo di discussione di ogni talk show. Dopo la morte di Conor e Loren la showgirl ha deciso di vivere il dolore in maniera differente, una decisione discutibile(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Benedetta Mazza sott'accusa : "devi prendere posizione" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Lory Del Santo, dopo l'ingresso, si difende dalle critiche. Attacco dall'esterno per la Marchesa del Secco d'Aragona(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - la marchesa Daniela D’Aragona? Non avrebbe alcun titolo nobiliare e avrebbe un passato da venditrice di creme per calli : Vera marchesa o fake costruito ad arte? I dubbi sulla veridicità del titolo nobiliare di Daniela Del Secco d’Aragona (così, perlomeno, è come si fa chiamare) esistono da anni. Già nel 2013 Dagospia si occupava dell’eccentrico personaggio della movida romana: “Daniela si chiama sì Del Secco, come risulta anche dall’elenco dell’Ordine dei giornalisti lombardi (al quale è iscritta dal 1992, ndr). Ma il “d’Aragona” se ...

Pagelle TV della Settimana (24-30/09/2018). Promosso Temptation Island Vip. Bocciati Grande Fratello Vip e Giletti : Patrick e Valeria a Temptation Island Vip Promossi 9 a Temptation Island Vip. Dopo l’exploit estivo, il programma delle tentazioni è tornato con una versione per concorrenti famosi (o quasi) bissando il successo. Merito di un sapiente lavoro che al primo posto mette i contenuti e le emozioni che vanno di pari passo con una tematica attuale, come quella del tradimento e della gelosia, declinata in maniera tangibile. 8 all’Italvolley. ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 3 ottobre : il caso Crespi e il Grande Fratello Vip : Nuova puntata di Pomeriggio 5 per Barbara d'Urso che ancora una volta partirà dalla cronaca per poi andare in scena con una parte più leggera e con il Grande Fratello Vip(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:00:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 | Puntata 3 ottobre 2018 | Daily : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale. Grande Fratello Vip 2018 | Concorrenti I concorrenti ...

Grande Fratello Vip - Daniele Bossari : "Sarà facile scagliarsi contro Lory Del Santo" : Il vincitore della seconda edizione del reality difende la discussa scelta dell'ex showgirl: "Tema delicato, rispetto la sua volontà"