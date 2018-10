Grande Fratello Vip 2018 Benedetta Mazza sott' accusa | devi prendere posizione

Grande Fratello Vip 2018 - la marchesa Daniela D’Aragona? Non avrebbe alcun titolo nobiliare e avrebbe un passato da venditrice di creme per calli : Vera marchesa o fake costruito ad arte? I dubbi sulla veridicità del titolo nobiliare di Daniela Del Secco d’Aragona (così, perlomeno, è come si fa chiamare) esistono da anni. Già nel 2013 Dagospia si occupava dell’eccentrico personaggio della movida romana: “Daniela si chiama sì Del Secco, come risulta anche dall’elenco dell’Ordine dei giornalisti lombardi (al quale è iscritta dal 1992, ndr). Ma il “d’Aragona” se ...

Pagelle TV della Settimana (24-30/09/2018). Promosso Temptation Island Vip. Bocciati Grande Fratello Vip e Giletti : Patrick e Valeria a Temptation Island Vip Promossi 9 a Temptation Island Vip. Dopo l’exploit estivo, il programma delle tentazioni è tornato con una versione per concorrenti famosi (o quasi) bissando il successo. Merito di un sapiente lavoro che al primo posto mette i contenuti e le emozioni che vanno di pari passo con una tematica attuale, come quella del tradimento e della gelosia, declinata in maniera tangibile. 8 all’Italvolley. ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 3 ottobre : il caso Crespi e il Grande Fratello Vip : Nuova puntata di Pomeriggio 5 per Barbara d'Urso che ancora una volta partirà dalla cronaca per poi andare in scena con una parte più leggera e con il Grande Fratello Vip(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:00:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 | Puntata 3 ottobre 2018 | Daily : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale. Grande Fratello Vip 2018 | Concorrenti I concorrenti ...

Grande Fratello Vip - Daniele Bossari : "Sarà facile scagliarsi contro Lory Del Santo" : Il vincitore della seconda edizione del reality difende la discussa scelta dell'ex showgirl: "Tema delicato, rispetto la sua volontà"

Grande Fratello Vip - Benedetta e Stefano a letto insieme anni fa : la rivelazione di lui : A poche ore dalla conclusione della seconda puntata [VIDEO] del Grande Fratello Vip, emergono dei Gossip inaspettati riguardanti due concorrenti di questa edizione. Ebbene, stando alle rivelazioni fatte da Stefano Sala, lui e Benedetta avrebbero trascorso una notte insieme condividendo il medesimo letto ma senza aver fatto l'amore. L'evento sarebbe avvenuto circa un anno e mezzo fa. Si tratta di un retroscena bollente e che ha infiammato i ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte rivela di essere stato vittima di bullismo : Nuovo spazio dedicato ad un discusso concorrente della terza edizione del popolare reality show “Grande Fratello” [VIDEO]. Stiamo parlando di Francesco Monte, che il giorno successivo alla messa in onda del secondo appuntamento serale del programma ha avuto un momento di profonda malinconia e riflessione. In particolare, l’ex tronista ha fatto delle confessioni riguardo al suo passato al compagno d’avventura Walter Nudo. Il modello pugliese, ...

Grande Fratello Vip 2018 : le lacrime di Francesco Monte ricordando la sua infanzia e la sua ex fidanzata : Francesco Monte in lacrime al Grande Fratello Vip 2018 ricordando la sua infanzia in Puglia. L’ex tronista di Uomini e Donne, di indole mite e dolce, in questi giorni si è confidato molto con Walter Nudo, facendo intuire le sue fragilità. Attraverso il racconto e dei contributo video vediamo di capire cosa è accaduto. Francesco Monte in lacrime al Gf Vip: i motivi L’ex isolano piange, non solo ricordando la sua infanzia ma anche per la sua ex ...

Grande Fratello Vip : Lory Del Santo parla agli altri vip del figlio Loren. Leggi le sue parole : L’ex soubrette di Drive In racconta del ragazzo prematuramente scomparso. La sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip L'articolo Grande Fratello Vip: Lory Del Santo parla agli altri vip del figlio Loren. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Monte svela un retroscena e piange al Grande Fratello Vip : GF Vip: Francesco Monte si commuove ricordando la madre Si dice che la notte porti consiglio. Lo sanno bene i concorrenti del Grande Fratello Vip e, in particolar modo, Francesco Monte. Durante le scorse ore, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5, ha confidato un retroscena sulla sua partecipazione all’Isola dei Famsoi. No, il ragazzo non ha parlato della sua ...

Grande Fratello Vip 2018/ Francesco Monte vittima di bullismo? : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Lory Del Santo, dopo l'ingresso, si difende dalle critiche. Attacco dall'esterno per la Marchesa del Secco d'Aragona(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:49:00 GMT)

Lory Del Santo piange al Grande Fratello Vip 3 : cosa è successo : Grande Fratello Vip 3: Lory Del Santo si abbandona alle lacrime Lory Del Santo continua ad essere al centro dell’attenzione al Grande Fratello Vip 3. Anche questa mattina l’ingresso della regista nel reality di Canale5 è stato al centro del dibattito nella seconda parte di Mattino 5. Guardando in diretta le immagini di Mediaset Extra, con il risveglio dei concorrenti, Federica Panicucci ha fatto notare un gesto di Lory De Santo. ...

Fabio Basile ha bestemmiato?/ Grande Fratello Vip 2018 - la manager minaccia querele : "Il video? Una montatura" : L'agenzia di Fabio Basile è pronta a dare battaglia per via di quello che è successo in rete con la presunta bestemmia del gieffino: il video è solo una montatura? Ecco la verità(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:18:00 GMT)