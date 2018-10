Governo al lavoro per limare la manovra economica : Questa mattina nuovo vertice a Palazzo Chigi, dopo quello, distensivo, di ieri sera. L'esecutivo ha ribadito la fedeltà alla sua linea sul Def con un'apertura però all'Europa: "Confermiamo il ...

Migranti e reddito - la Cei contro Governo : “Dl Salvini è penalizzante. Attenti a false promesse - viene prima il lavoro” : Un decreto “molto restrittivo nei confronti dei Migranti” e un reddito di cittadinanza “che è una cosa buona, ma Attenti al debito pubblico, meglio creare lavoro“. La Conferenza episcopale italiana (Cei) non risparmia le critiche al governo a guida M5S-Lega e si concentra in particolar modo sul decreto sicurezza, ribattezzato “decreto Salvini”, e i progetti pentastellati sul reddito di cittadinanza. La ...

Cei a Governo - sul lavoro non bastano promesse : La Cei guarda alla "sofferenza acuta di tanti giovani privi di lavoro o alle prese con occupazioni occasionali, prive di alcuna sicurezza. Il lavoro che manca - come il lavoro indegno - rimane una piaga che angoscia, spoglia il Paese del suo futuro, peggiora le condizioni delle famiglie e aumenta le disuguaglianze sociali". "Nel sentirsi prossimi a quanti vivono questa drammatica situazione che umilia la dignità stessa delle persone", i Vescovi ...

Pensioni - Governo al lavoro su quota 100 con minimo 62 anni d'età : L'ipotesi di riforma delle Pensioni con quota 100 sta prendendo forma , ma vi sono alcuni dettagli da mettere a punto, che invariabilmente sono destinati a cambiare la vita di migliaia persone. In ...

Mughini : “Governo? I 100 peggiori della storia. Di Maio? Primo ministro del Lavoro al mondo a non aver mai lavorato” : Durissimo attacco dello scrittore Giampiero Mughini, ospite de L’Aria che Tira (La7), contro il governo Conte e alcuni suoi rappresentanti. “Premesso il rispetto delle persone, penso che questi siano stati i 100 giorni tra i peggiori della storia repubblicana italiana. Sono stato molto colpito dalla sortita ultima del vicepresidente Di Maio contro il ministro Tria, dicendo: ‘Questo ministro trovi i soldi’. Tria difende la civiltà. Sono anche ...

Team Digitale - Piacentini declina l’invito del Governo a restare : “Torno negli Usa. Sono soddisfatto del lavoro svolto” : Diego Piacentini non continuerà a guidare il Team per l’innovazione Digitale e tornerà a Seattle, negli Usa, dove vive la sua famiglia. Il vicepresidente di Amazon ha declinato l’invito del Governo a proseguire il suo lavoro di commissario straordinario, nomina ricevuta da Matteo Renzi nel 2016. Piacentini si è impegnato per due anni a titolo gratuito, mentre difficilmente il suo successore presterà servizio “pro ...

Deficit/Pil : Governo al lavoro con obiettivo 1 - 6% : ... resta inchiodato all'1,6% il target di rapporto Deficit/Pil su cui lavora il ministero dell'Economia per il 2019. Lo riportano indiscrezioni dell'agenzia Radiocor, dopo le anticipazioni di inizio ...

Matteo Renzi silura il Governo : “La Lega ha rubato e Di Maio riduce i posti di lavoro!” : Opposizione dura a questo Governo di cialtroni. Hanno rubato 49 milioni e fanno finta di niente i 5 stelle sono banda di scappati di casa Anche a Milano ottiene un’ovazione. “Si sbaglia chi crede di essersi liberato di me”, ha detto ieri. E in effetti il ritorno sulla scena di Matteo Renzi non potrebbe essere più esplicito. Ravenna, Bologna, Firenze. Parla dal palco di ogni festa dell’Unità e stasera è a Milano. I toni ...

CONTE FA RINVIARE CONCORSO SAPIENZA - POI RINUNCIA/ Video - "Non cerco dopolavoro - Governo durerà 5 anni" : CONTE non ha RINUNCIAto al CONCORSO in università La SAPIENZA: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Video replica del Presidente Consiglio(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 22:18:00 GMT)

Economia : Ramazza - Assolavoro - a 'Quotidiano Nazionale' - Decreto Dignità sprone al Governo : Roma, 10 set 10:00 - , Agenzia Nova, - Il Decreto Dignità è legge: nelle prossime settimane diventerà pienamente operativo. Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, l'Associazione... , Res,

Governo al lavoro sulla manovra. Riforme in arrivo ma gradualmente : 'Non tutto si può fare subito' ha chiarito il ministro dell'Economia Tria. Mentre il premier Conte rassicura gli imprenditori: 'Non siamo una banda di scriteriati' -

Foligno - Lega : per lo svincolo di Scopoli Governo al lavoro : Foligno Dalla Lega Foligno, riceviamo e pubblichiamo : "Con le dichiarazioni del Sindaco di Foligno, Mismetti e in precedenza dell'assessore regionale Chianella e del consigliere regionale Leonelli, ...

Domenica - stop negozi aperti : proposta Lega-M5S/ Governo - 8 giorni l'anno : a rischio 400mila posti di lavoro? : Domeniche con negozi e centri commerciali chiusi: la proposta Lega-M5S, "solo 8 aperture all'anno". Iter di legge contro il "Salva Italia" di Monti, guerra alle liberalizzazioni(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 23:18:00 GMT)

Il Governo cade? Giuseppe Conte cerca lavoro alla Sapienza poi ci ripensa : La durata del Governo è assai limitata, forse Giuseppe Conte non mangerà il panettone. Così il premier aveva pensato bene