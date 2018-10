Google Pixel 3 e 3 XL saranno preordinabili subito dopo l’evento di martedì

Google Discover si mostra in abito scuro ad alcuni utenti con Pixel Launcher : alcuni utenti segnalano la comparsa del tema scuro anche per Google Discover, che dovrebbe andare a seguire quanto impostato per il Pixel Launcher. L'articolo Google Discover si mostra in abito scuro ad alcuni utenti con Pixel Launcher proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 : ufficiale la funzionalità Squeeze : È ufficiale: anche gli smartphone Google Pixel 3 di terza generazione si potranno "spremere". Con un breve, ma coloratissimo video teaser, quelli di Big G. annunciano che la prossima gamma di dispositivi supporterà la funzione

Google Pixel Slate mostra i muscoli su Geekbench : 16 GB di RAM e Intel Core i7 : Google Pixel Slate torna a far parlare di sé, questa volta in maniera più concreta tramite Geekbench

Google apre un account Instagram per gli scatti dei Pixel con premio nascosto annesso : Google ha aperto un nuovo account Instagram per condividere le fotografie scattate dai Google Pixel e provarne ancora una volta le capacità fotografiche. Sono 100 gli scatti condivisi, tutti sistemati in una composizione particolarmente curata che nasconde all'interno di alcuni post dei premi la cui estrazione è prevista il prossimo 4 ottobre.

Google presenta la funzione Active Edge di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL con un bizzarro video in Giappone : Google ha rilasciato un video in Giappone che conferma il ritorno della funzionalità Active Edge, già presente in Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL. Il video presenta la funzionalità che attiva Google Assistant "strizzando" il frame dello smartphone stuzzicando la cultura del popolo del sol levante e giocando sulle possibili colorazioni che vanno dal nero al bianco e dal verde al rosa, come ipotizzato da vari rumor.

Google Pixel Slate potrebbe avere il dual-boot con Windows 10 : Qualche tempo fa abbiamo parlato di un nuovo device che potrebbe giungere nei prossimi giorni, che avrebbe il nome in codice di Nocturne. Ora sappiamo con elevata precisone che il nome finale del dispositivo potrebbe

Google Pixel 3 e 3 XL : news - rumors e data di uscita : Google è pronta a lanciare i nuovi Google Pixel 3 e 3 XL in un evento organizzato a Mountain View per il prossimo 9 ottobre. La terza generazione di smartphone dovrebbe essere quella della consacrazione di Big G nel mondo dell’hardware: dopo due telefoni che hanno segnato il mondo della fotografia da smartphone – introducendoci ad un modo tutto nuovo di sfruttare l’HDR, eliminando il rumore digitale direttamente con un calcolo svolto ...

Microsoft Surface e Google Pixel : è scontro frontale : Se le ultime indiscrezioni provenienti dal mondo dei laptop si rivelassero accurate, le prossime versioni dei dispositivi di casa Microsoft e Google potrebbero rivelari più simili tra loro di quanto non lo siano mai state. Secondo quanto scovato da 9to5Google tra le righe di codice relative allo sviluppo dei nuovi dispositivi Google, sembra che nel team di ingegneri della casa di Mountain View si stia lavorando per dotare il prossimo pc Pixel ...

Google Pixel Slate supporterà anche il doppio avvio con Windows 10? : Il periodo di preparazione per l'evento organizzato totalmente dall'azienda di Mountain View ha visto l'anticipazione di un nuovo tablet: date il benvenuto a

Google apre un centro di riparazione postale per i dispositivi Pixel (solo USA) : Google ha appena aperto un centro di riparazione che permetterà a tutti i possessori di un dispositivo Pixel di riparare il proprio device

Google Pixel 3 XL si mostra ancora : È da mesi ormai che siamo letteralmente bombardati da leaks riguardanti gli attesissimi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL. ancora non è chiaro se faccia tutto parte della strategia commerciale di Google o se ...

Confronto video tra Google Pixel 3 XL e Pixel 2 XL : emergono interessanti dettagli : Non ci è del tutto sconosciuto il Google Pixel 3 XL, non ancora presentato, ma già protagonista di diversi leak, tra cui il video hands-on che vi proponiamo in chiusura di articolo, rivelatore di succulenti dettagli che non potevamo lasciarsi sfuggire. Il filmato in questione, che arriva direttamente dalla Russia, mette a paragone il prossimo Google Pixel 3 XL con il precedente Pixel 2 XL. Una cosa balza subito all'occhio: nonostante lo schermo ...

Download Pixel Launcher Con Google Assistant Nella Barra Di Ricerca : Download Pixel Launcher con Google Assistant Nella Barra della Ricerca (come su Pixel 3). Ecco il Launcher stock più leggero e veloce per Android: scarica Pixel Launcher Download Pixel Launcher APK Android Settembre 2018 Interessanti novità arrivano per tutti gli utenti che hanno uno smartphone Android aggiornato almeno ad Oreo 8.0. Da pochi minuti infatti è disponibile al

