Google con l’app Voice Access prova a superare le disabilità

Google vi farà giocare anche con PC scadenti - a patto che abbiate una connessione veloce a Internet : C’è una buona notizia per gli appassionati di giochi: per giocare presto non sarete più obbligati a comprare un computer potente da tenere sempre aggiornato con i componenti più veloci, vi basterà anche il proverbiale “bidone”. Sarà sufficiente che il PC sia collegato a Internet con una connessione veloce, e che abbia una versione recente del browser Chrome installata. Il perché è presto detto: Google ha deciso di scendere in ...

Google Play Libri consente di scaricare i PDF allegati agli audiolibri : Alcuni audioLibri sono dotati di PDF supplementari e tali contenuti, inizialmente non inclusi negli audioLibri venduti nell'app Google Play Libri, ora sono disponibili L'articolo Google Play Libri consente di scaricare i PDF allegati agli audioLibri proviene da TuttoAndroid.

Ecco come seguire l’evento Made by Google 2018 - con il commento in italiano : A una settimana da Made by Google 2018, nel corso del quale saranno presentati i Pixel di terza generazione e altro hardware, Google attiva il flusso video dell'evento. L'articolo Ecco come seguire l’evento Made by Google 2018, con il commento in italiano proviene da TuttoAndroid.

Con Google Fotocamera i Samsung Galaxy S9 e Note 9 : link al downlad : Ci tenevate in maniera particolare ad installare la Fotocamera Google a bordo dei vostri Samsung Galaxy S9 e Note 9? Nonostante il software proprietario sia stato di recente aggiornato ad una nuova versione, non sono pochi quelli che continuano a preferite il corrispettivo di Big G, considerato per molti versi superiore. Grazie all'HDR+, che sembra lavorare molto bene per via dell'innesto dell'AI, i risultati sembrano essere decisamente di ...

Pendolari state sereni - con Google Maps avrete il pieno controllo di strade e mezzi pubblici! : Google Maps potrebbe presto diventare un efficiente aiuto per i Pendolari. La celebre app di mappe onnipresente sugli smartphone, che guida la maggior parte di automobilisti e pedoni alle loro destinazioni, sta sperimentando delle novità interessanti che promettono di rendere meno stressante il percorso quotidiano casa-ufficio e viceversa. Le novità riguardano sia chi si muove in auto, sia chi usa i mezzi pubblici. Denominatore comune è ...

Google proporrà lo Smart TV Kit - con Home Mini e la nuova generazione di Chromecast : Dopo l'avvistamento del Google Chromecast di terza generazione, ecco un nuovo bundle chiamato Smart TV Kit, con Google Home Mini e il nuovo Chromecast. L'articolo Google proporrà lo Smart TV Kit, con Home Mini e la nuova generazione di Chromecast proviene da TuttoAndroid.

Google apre un account Instagram per gli scatti dei Pixel con premio nascosto annesso : Google ha aperto un nuovo account Instagram per condividere le fotografie scattate dai Google Pixel e provarne ancora una volta le capacità fotografiche. Sono 100 gli scatti condivisi, tutti sistemati in una composizione particolarmente curata che nasconde all'interno di alcuni post dei premi la cui estrazione è prevista il prossimo 4 ottobre. L'articolo Google apre un account Instagram per gli scatti dei Pixel con premio nascosto annesso ...

Migliora La Fotocamera Di Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 Con La Google Camera! : Scatta foto spettacolari con il tuo Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 installando la Google Camera. Download Google Camera APK per Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 Download Google Camera APK Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 La Google Camera colpisce ancora! Da qualche ora è disponibile al download il file APK che permette di […]

Google presenta la funzione Active Edge di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL con un bizzarro video in Giappone : Google ha rilasciato un video in Giappone che conferma il ritorno della funzionalità Active Edge, già presente in Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL. Il video presenta la funzionalità che attiva Google Assistant "strizzando" il frame dello smartphone stuzzicando la cultura del popolo del sol levante e giocando sulle possibili colorazioni che vanno dal nero al bianco e dal verde al rosa, come ipotizzato da vari rumor. L'articolo Google presenta ...

Google Pixel Slate potrebbe avere il dual-boot con Windows 10 : Qualche tempo fa abbiamo parlato di un nuovo device che potrebbe giungere nei prossimi giorni, che avrebbe il nome in codice di Nocturne. Ora sappiamo con elevata precisone che il nome finale del dispositivo potrebbe leggi di più...

Le conversazioni continue con Google Home sono in rollout in diversi Paesi : È in fase di rollout più ampio la funzione che permette di continuare le conversazioni con Google Home senza dover ripetere la frase di attivazione. L'articolo Le conversazioni continue con Google Home sono in rollout in diversi Paesi proviene da TuttoAndroid.

Migliora La Fotocamera Di Galaxy S9 e Galaxy Note 9 Con La Google Camera! : Scatta foto spettacolari con il tuo Galaxy S9 e Galaxy Note 9 installando la Google Camera. Download Google Camera APK per Migliorare la Fotocamera di Galaxy S9 e Galaxy Note 9 Download Google Camera APK Samsung Galaxy S9 e Galaxy Note 9 La Google Camera colpisce ancora! Da qualche ora è disponibile al download il file APK […]

