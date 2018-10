Golf | Mondiale non vedenti | il Club Parco de’ Medici ospita Il 12° ISPS Handa World Blind

sportfair

: RT @Coninews: Dopo il trionfo in #RyderCup il Vecchio Continente è ai suoi piedi! ?? A colpi di record Francesco #Molinari ha raggiunto i ve… - Uaranger : RT @Coninews: Dopo il trionfo in #RyderCup il Vecchio Continente è ai suoi piedi! ?? A colpi di record Francesco #Molinari ha raggiunto i ve… - Trentin0 : Golf, Francesco Molinari in Trentino: dalle sfide con Tiger Woods al campo di Sarnonico. Lunedì 8 ottobre il fenome… - dottorbona : RT @Coninews: Dopo il trionfo in #RyderCup il Vecchio Continente è ai suoi piedi! ?? A colpi di record Francesco #Molinari ha raggiunto i ve… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Ilde’Il 12°Championships sarà lo scenario delnonIl percorso delde’Il 12°Championships, ossia il campionatoper atleti nonin programma giovedì 4 e venerdì 5 ottobre. La manifestazione e il precedenteItalianOpen, appena concluso sullo stesso tracciato, rientrano nel Progetto Ryder Cup 2022 della FIG, eventi in cui il, pur mantenendo le sue caratteristiche sportive, esprime un forte messaggio sociale, dimostrando come sia sempre più una disciplina per tutti, inclusiva, dalla notevole forza aggregante e che supera ogni barriera. Nelsaranno al via 54 giocatori, 47 uomini e sette donne, accompagnati dalle loro guide, provenienti da 15 nazioni: Australia, Canada, Inghilterra, Galles, Irlanda, Austria, ...