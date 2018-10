Gol Nainggolan | il belga spacca la porta di Zoet | pareggio dell’Inter VIDEO

LIVE PSV-Inter - Champions League in DIRETTA | Risultato 1-1 | NaingGolan risponde al Gol di Rosario : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSV-Inter, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita molto importante per i nerazzurri, che affrontano quella che dovrebbe essere la quarta forza del gruppo. La squadra di Spalletti vuole conquistare i tre punti, per non rendere inutile la vittoria ottenuta all’ultimo minuto all’esordio contro il Tottenham. Sarà un match, però, decisivo per ...

Psv-Inter - NaingGolan smonta la porta di Zoet : sul Gol del belga però pesa il… fuorigioco di Icardi [VIDEO] : I nerazzurri pareggiano i conti con il Psv, sul gol di Nainggolan pesa però la posizione di Mauro Icardi in fuorigioco L’Inter pareggia i conti in Olanda, la formazione nerazzurra ristabilisce la parità al Philips Stadion grazie alla botta di Nainggolan che non lascia scampo a Zoet. pesa però sulla rete del belga il fuorigioco ad inizio azione di Icardi, al di là dell’ultimo difensore al momento del tiro di Vecino. ...

Diretta/ Psv Inter (risultato live 1-1) streaming video e tv : pareggio di NaingGolan! : Diretta Psv Inter, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la seconda giornata nel gruppo B della Champions League(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 21:41:00 GMT)

Psv Eindhoven-Inter - le formazioni ufficiali : Politano - NaingGolan e Perisic dietro Icardi : Dopo l’esordio da urlo in Champions League con la vittoria in rimonta sul Tottenham per 2-1, la squadra di Luciano Spalletti è pronta ad affrontare la seconda sfida europea, stasera è in programma PSV Eindhoven-Inter. “E’ una squadra che lotta forte e quindi dobbiamo essere bravi a saper sfruttare i piccoli spazi dove la palla va fatta […] L'articolo Psv Eindhoven-Inter, le formazioni ufficiali: Politano, Nainggolan e ...

NaingGolan-Icardi - cercasi feeling : Spalletti insiste e il motivo è chiaro : Come ogni squadra, anche l'Inter ha le sue preferenze nell'attrezzare la manovra e come spiega la Gazzetta dello Sport , spesso la squadra di Spalletti imbastisce le azioni offensive sfruttando le corsie laterali. 'Ad oggi il 75 per cento degli attacchi si svolge sulle fasce laterali: la preferita è la sinistra, ...

Fifa 19 Sfide Creazione Rosa : Radja NaingGolan OTW – Requisiti - premi e soluzioni! : Proseguono Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quelle del gruppo “Radja Nainggolan OTW” rilasciata il 29 settembre e disponibile per 2 giorni. Importante sottolineare che, come […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa: Radja Nainggolan OTW – ...

Probabili formazioni/ Inter Cagliari : NaingGolan vs Joao Pedro - il duello. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Cagliari: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti con moduli e titolari per la partita di Serie A a San Siro (7^ giornata)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 14:04:00 GMT)

Spalletti : "NaingGolan finora è da 6... Totti? Leggerò il libro - ora penso all'Inter" : Tre vittorie di fila in otto giorni, la trasferta in casa Psv dietro l'angolo ma prima c'è l'ostacolo Cagliari a San Siro per continuare a correre in campionato. L'Inter di Luciano Spalletti prova ad ...

NaingGolan : "E' il momento di vincere" : 'Voglio vincere, questo è sicuro. Ho sempre dato tutto ma non ho mai alzato un trofeo. Magari ora è arrivato il momento giusto, però voliamo bassi'. Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Radja ...

NaingGolan "é il momento di vincere" : ANSA, - MILANO, 26 SET - "Voglio vincere, questo è sicuro. Ho sempre dato tutto ma non ho mai alzato un trofeo. Magari ora è arrivato il momento giusto, però voliamo bassi". Lo ha detto il ...

NaingGolan 'é il momento di vincere' : ANSA, - MILANO, 26 SET - "Voglio vincere, questo è sicuro. Ho sempre dato tutto ma non ho mai alzato un trofeo. Magari ora è arrivato il momento giusto, però voliamo bassi". Lo ha detto il ...

NaingGolan "é il momento di vincere" : ANSA, - MILANO, 26 SET - "Voglio vincere, questo è sicuro. Ho sempre dato tutto ma non ho mai alzato un trofeo. Magari ora è arrivato il momento giusto, però voliamo bassi". Lo ha detto il ...

Inter - NaingGolan carica : “Voglio vincere trofei” : Inter – Radja Nainggolan ci ha messo poche settimane per prendersi l’Inter. L’ex Roma è risultato tra i più positivi in questo avvio di stagione, con la solita “garra” che lo ha contraddistinto a Milano così come nella Capitale. Il nuovo giocatore neroazzurro celebra i recenti successi (3 vittorie nelle ultime 3 tra campionato e […] L'articolo Inter, Nainggolan carica: “Voglio vincere trofei” ...

Inter - NaingGolan : «Abbiamo fatto risultati importanti - bisogna continuare» : L'Intervista a Sky Sport del centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan che ha parlato del momento della squadra nerazzurra.