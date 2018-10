Gol Icardi | l’argentino completa la rimonta | Inter in vantaggio ad Eindhoven VIDEO

Psv-Inter - NaingGolan smonta la porta di Zoet : sul Gol del belga però pesa il… fuorigioco di Icardi [VIDEO] : I nerazzurri pareggiano i conti con il Psv, sul gol di Nainggolan pesa però la posizione di Mauro Icardi in fuorigioco L’Inter pareggia i conti in Olanda, la formazione nerazzurra ristabilisce la parità al Philips Stadion grazie alla botta di Nainggolan che non lascia scampo a Zoet. pesa però sulla rete del belga il fuorigioco ad inizio azione di Icardi, al di là dell’ultimo difensore al momento del tiro di Vecino. ...

Psv Eindhoven-Inter - le formazioni ufficiali : Politano - NaingGolan e Perisic dietro Icardi : Dopo l’esordio da urlo in Champions League con la vittoria in rimonta sul Tottenham per 2-1, la squadra di Luciano Spalletti è pronta ad affrontare la seconda sfida europea, stasera è in programma PSV Eindhoven-Inter. “E’ una squadra che lotta forte e quindi dobbiamo essere bravi a saper sfruttare i piccoli spazi dove la palla va fatta […] L'articolo Psv Eindhoven-Inter, le formazioni ufficiali: Politano, Nainggolan e ...

NaingGolan-Icardi - cercasi feeling : Spalletti insiste e il motivo è chiaro : Come ogni squadra, anche l'Inter ha le sue preferenze nell'attrezzare la manovra e come spiega la Gazzetta dello Sport , spesso la squadra di Spalletti imbastisce le azioni offensive sfruttando le corsie laterali. 'Ad oggi il 75 per cento degli attacchi si svolge sulle fasce laterali: la preferita è la sinistra, ...

Gol Lautaro – L'Inter passa in vantaggio sul Cagliari. Dalbert va sulla sinistra e opera un traversone che pesca in area la testa di Lautaro Martinez. Di ritorno dall'infortunio, il vice Icardi trova il primo centro in campionato.

Serie D : Gol da metà campo del cognato di Icardi [VIDEO] : Domenica ha stupito tutti con una rete stellare, segnata da metà campo, e adesso si gode gli elogi. Luifa Galesio, il tanto reclamizzato cognato di Mauro Icardi, ha dimostrato di saperci fare veramente col pallone tra i piedi, realizzando un gol maradoniano nel match tra Città di Messina e Gela valido per il campionato di Serie D. Ecco il video della prodezza: intanto in Serie D a segno il cognato di Icardi Eurogol di Galesio con la ...

Icardi si sblocca e chiude la bocca agli haters : “parlate sui social - ma ho segnato più di 120 Gol” : Mauro Icardi segna finalmente il suo primo gol in campionato e chiude la bocca agli haters: l’attaccante argentino ricorda ai detrattori di aver realizzato oltre 120 gol Dopo la splendida rete siglata contro il Tottenham in Champions League, tutti i tifosi dell’Inter non aspettavano altro che vedere Mauro Icardi sbloccarsi in campionato. Nella gara di ieri notte contro la Fiorentina, l’attaccante argentino ha posto fine ...

Inter-Fiorentina 2-1 - non bastano i Gol. Icardi chiude il match : Roma, 25 set., askanews, - Un gol di D'Ambrosio a un quarto d'ora dal triplice fischio regala all'Inter il successo per 2-1 nell'anticipo della sesta giornata del campionato di serie A. Inter in ...

Pagelle Inter-Fiorentina 2-1 : Icardi Gol e assist. D’Ambrosio decisivo. Chiesa è il migliore dei Viola : INTER Handanovic 6,5: il palo lo salva dopo pochi minuti sul tiro di Mirallas, poi è bravissimo a chiudere lo specchio a Simeone con un ottimo riflesso. La deviazione di Skriniar lo mette fuori dai giochi sul tiro di Chiesa D’Ambrosio 7: il migliore dell’Inter. Una moto sulla fascia destra nel primo tempo, poi nella ripresa prima salva un gol sul colpo di testa di Pjaca e poi trafigge Lafont con un inserimento da vero ...

Gol Icardi – L'Inter passa in vantaggio a San Siro contro la Fiorentina. Ancora decisivo il Var: Mazzoleni si è servito del sostegno tecnologico per individuare un tocco di mano in area di Hugo e quindi decretare il rigore. Dal dischetto, non fallisce il capitano nerazzurro, Mauro Icardi.

La partita doppia dell'Inter tra Tribunale e Fiorentina : Spalletti cerca giustizia - Icardi il Gol che manca : Alle 12 si discute il ricorso d'urgenza contro la squalifica del tecnico, in serata la sfida di San Siro contro i viola

Inter-Fiorentina - arriva il Gol di Icardi : a 2.00 su Sisal Matchpoint : La Serie A torna subito in campo per il turno infrasettimanale che comincia con il big match tra Inter e Fiorentina. Le due squadre arrivano all’incontro in forma: l’Inter è galvanizzata dopo la doppia rocambolesca vittoria in zona Cesarini, in Champions contro il Tottenham e a Genova contro la Sampdoria, ma la Fiorentina dell’ex Pioli sembra fare sul serio, è terza in classifica e appare in crescita. Gli esperti analisti di Sisal ...

Icardi-NaingGolan - intesa da registrare. Ma l'argentino fa poco per aiutarsi : Tra Icardi e Nainggolan non c'è ancora l'intesa necessaria. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come anche il centravanti argentino dovrebbe fare di più per sé stesso e per gli altri. 'In due partite non ha ricevuto una sola palla pulita da Nainggolan , arrivato per ronzargli ...

Serie A - Icardi con la Samp si scatena : il Gol paga 2 - 00 : TORINO - Sei mesi fa finì con i 5-0 a favore dell'Inter e con Mauro Icardi protagonista con quattro gol. I nerazzurri torneranno al Ferraris domani sera, di nuovo contro la Sampdoria, a quattro giorni ...

Da Icardi a Higuain la rincorsa di Milano parte dagli euroGol : La Milano del pallone si affida ai suoi attaccanti principe per tornare ad essere regina in Italia ed in Europa. Icardi e Higuain, gioie e dolori di un inizio di campionato tanto diverso quanto difficile. Perché se da una parte c'è un attaccante che si è appena sbloccato in Europa ma ancora è a secco in campionato, dall'altra c'è un Pipita ringalluzzito ulteriormente dai due gol consecutivi messi a segno nelle ultime due gare giocate con il ...