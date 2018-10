Gli omicidi di giovani donne in Iraq

Omicidio Vanessa Russo - il padre chiede risarcimento : "lo devo a mia fiGlia" : Sono trascorsi 11 anni dall'Omicidio di Vanessa Russo e il padre Giuseppe ancora oggi chiede un risarcimento per quanto accaduto a sua figlia. "Lo devo a Vanessa" ha dichiarato l'uomo e a fargli eco la moglie Rita Pozzato: "Chi ci pensa alle famiglie che sono state rovinate? A noi nemmeno un soldo di risarcimento".Era il 26 aprile del 2007, alla fermata Termini della metro B a Roma, Vanessa ebbe un litigio con Doina Matei, una ragazza romena di ...

Assolto per l’omicidio dell’ex moGlie confessa : “L’ho uccisa con un’accetta”. Ma resta libero : Per lo Stato, Denis Occhi è innocente. Lui, invece, ha confessato di aver ucciso la moglie. È il paradossale caso dell'omicidio di Giada Anteghini, massacrata a colpi di accetta mentre dormiva nella stanza accanto alla figlioletta, a soli 27 anni. Per la legge nessuno può essere processato due volte per lo stesso delitto.Continua a leggere

Napoli - faida interna aGli scissionisti di Gomorra : sette arresti per l'omicidio D'Andò : Era il luogotenente di un boss, Antonino D'Andò, e fu vittima di una 'lupara bianca' non per nascondere l'omicidio ma per mettere in evidenza che quella era la fine che meritavano coloro che, come lui,...

Nuovi dettaGli sull'omicidio di Miss Iraq 2015 - : La donna è diventata una famosa blogger del mondo arabo. Ha pubblicato sui social media immagini senza veli che hanno suscitato polemiche nella società irachena. I media locali iracheni ricordano che ...

Roma - San Giovanni : soffoca moGlie e minaccia il suicidio/ Ultime notizie : ipotesi omicidio da confermare : Roma, 64enne soffoca la moglie e minaccia il suicidio: Ultime notizie, epilogo tragico nel quartiere San Giovanni. L'uomo fermato dagli inquirenti:"Era malata di depressione, soffriva".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 00:12:00 GMT)

Omicidio Mollicone : tutti Gli indizi che portano alla caserma : La perizia dei Ris conferma la tesi investigativa: Serena sarebbe stata uccisa presso la sede dei Carabinieri di Arce

Avola - omicidio di Loredana Lopiano - Giuseppe Lanteri ha confessato. «L'ho uccisa perché la fiGlia mi ha lasciato» : Il killer di Loredana Lopiano ha confessato: è stata uccisa da Giuseppe Lanteri, un ragazzo di soli 19 anni che ha confessato dunque l'omicidio di ieri ad Avola, nel...

Omicidio Avola - infermiera uccisa a coltellate : confessa l'ex fidanzato della fiGlia : Avrebbe confessato al termine di un lungo interrogatorio il giovane accusato di avere ucciso ieri mattina ad Avola...

Sesso - droga e omicidi : il piano della "FamiGlia" di Charles Manson : Charles Manson aveva previsto tutto. Nel 1969, poco prima degli omicidi che scossero gli Stati Uniti aveva annunciato che ci sarebbero stati degli ' omicidi atroci tra le montagne di Bel Air con ...

Omicidio di Giuseppe Balboni - il padre del killer al 112 : «È stato mio fiGlio» : I riscontri Quella affidata agli inquirenti è naturalmente solo la verità di un ragazzino di 16 anni schiacciato da un'accusa pesantissima, una versione rispetto alla quale si stanno cercando ...

Guru della macrobiotica indagato per omicidio dell'ex moGlie - l'ha uccisa con la sua dieta : E' accusato anche di omicidio volontario aggravato della prima moglie Gabriella Monti, Mario Pianesi, fondatore di un impero nel campo della macrobiotica in Italia, sul quale grava già l'addebito - in ...

OMICIDIO GUERRINA PISCAGliA - PADRE GRAZIANO : "SONO INNOCENTE"/ Ultime notizie : "avete prove che sia morta?" : PADRE GRAZIANO continua a celebrare messa. Ultime notizie OMICIDIO GUERRINA PISCAGLIA, il don intervistato da Storie Italiane: "E' una decisione del Vaticano"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 11:57:00 GMT)