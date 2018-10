Gli eventi di ottobre per la prevenzione del tumore al seno

Tutti Gli eventi da non perdere. Millionaire ti porta gratis : ... http://mashablesocialmediaday.it/pricing/ Smau Milano 2018, 23-25 ottobre 300 workshop, 100 live show, 400 espositori , 200 startup innovative e 200 imprese del mondo digital, , 100 corporate e ...

Un ottobre ricco di sport – Le fasi clou dei Mondiali di F1 e MotoGp - ma non solo : tutti Gli eventi sportivi del mese : Un ottobre da non perdere: tutti gli appuntamenti sportivi del mese Terminati i Mondiali di pallavolo maschile, a prendersi la scena adesso sono le donne del Volley, impegnate nella rassegna iridata in Giappone. Ad ottobre, quando ormai le temperature iniziano ad abbassarsi e l’estate inizia ad essere solo un malinconico ricordo, ci pensa lo sport a rincuorare tutti, con tantissimi importanti appuntamenti. Ciclismo, calcio, motori e ...

Eventi - escursioni - incontri meraviGliosi : domani una domenica targata AIGAE in tutto il Paese : L’Italia è bella, ricca di archeologia, geologia. Il nostro Paese ha 24 Parchi Nazionali, aree protette, è terzo al mondo per numero di Geoparchi Unesco, tante storie che cerchiamo sempre di raccontarvi con amore. L’Italia ha anche il più alto numero di Siti Unesco in assoluto. L’Italia è Patrimonio dell’Umanità per bellezza, natura, storia, cultura. domani ancora una domenica targata AIGAE in tutto il Paese con tanti Eventi, escursioni, ...

Notte Europea dei Ricercatori 2018 - dalla guida di un rover con lo smartphone alla discoteca delle molecole : tutti Gli eventi : Per chi ha sempre sognato di poter parlare con un astronauta, interrogare un professore o assistere a un esperimento è l’occasione giusta. I Ricercatori escono dai laboratori per aprirli al pubblico. Torna la Notte Europea dei Ricercatori, la più importante manifestazione Europea di comunicazione scientifica, promossa dall’Unione Europea, che da 13 anni porta la scienza tra i cittadini di tutte le età. L’appuntamento è per il 28 settembre, ...

Pietrasanta : centinaia di figuranti per Pietrasanta Medievale - online il programma e la mappa deGli eventi : In programma, per due giorni, da sabato 6 a domenica 7 ottobre, ad ingresso gratuito, spettacoli ed esibizioni, mercati medievali, duelli armati, accampamenti, cavalieri, falconieri, arcieri e ...

Il Consiglio nazionale delle ricerche partecipa alla “Notte dei ricercatori” : ecco tutti Gli eventi in programma : Il Consiglio nazionale delle ricerche, anche quest’anno, non manca all’appuntamento della Notte dei ricercatori, per sensibilizzare la collettività alla scienza e alle sue ricadute nella società. Indetta dalla Unione Europea, la manifestazione avrà luogo il 28 settembre in molte sedi della rete scientifica dell’Ente. Tante le attività organizzate sia nell’ambito di alcuni progetti finanziati dalla Commissione Europea – Meet, Society, ...

La notte insonne dei ricercatori : Gli eventi città per città [DETTAGLI] : Come ogni anno, la notte più lunga è alle porte: arriva venerdì 28. La notte europea dei ricercatori, che tiene svegli dal 2007 i ricercatori di tutta Europa, per permettergli di uscire dai laboratori e portare in piazza le loro scoperte per farle conoscere a grandi e piccini. I ricercatori dell’Inaf evidentemente non vedono l’ora di essere “liberati” e per quest’anno hanno preparato un ricchissimo calandario di eventi, che spaziano dai seminari ...

Conto alla rovescia per la Notte della Ricerca : Gli eventi organizzati dall’Agenzia Spaziale Italiana : È iniziato il Conto alla rovescia per l’annuale appuntamento con La Notte della Ricerca che consente ai visitatori di conoscere da vicino le attività di diversi Enti di Ricerca ed Università tra i quali c’è anche l’Agenzia Spaziale Italiana. Gli enti coinvolti nel progetto ScienzaInsieme lavoreranno congiuntamente con l’obiettivo di promuovere un modello di comunicazione che abbina rigore scientifico e condivisione della conoscenza. Le attività ...

SAMBUCO/ Venerdì con il film Lou Soun Amìs terminano Gli eventi del Centro Documentazioni : Nell'estate 2018 SAMBUCO ha proposto una rassegna di eventi nata dalla collaborazione tra il Centro di Documentazione Valle Stura, il Comune di SAMBUCO, l'Unione Montana Valle Stura e l'Associazione ...

VICENZA Grande festa in città con il FUORI FIERA : ecco Gli eventi previsti per VIOFF : L'iniziativa " primo appuntamento del ciclo "GoTo Science" per portare la scienza in mezzo alla gente e avvicinare i cittadini al mondo della ricerca " è a ingresso libero. Progetto "Un assist alla ...

Tetti verdi anche in inverno - possono ridurre gli effetti deGli eventi meteo estremi : Riescono ad assorbire fino al 50% di acqua piovana e ne regolano il deflusso nel sistema idrico della città: sono le due principali funzioni "invernali" sia delle coperture vegetali sui Tetti sia dei ...

SHARPER - Tutti Gli eventi del programma foto : L'Auditorium del Parco, il rettorato del Gran Sasso Science Institute e il Palazzo dell'Emiciclo faranno da scenario a spettacoli intriganti e coinvolgenti come Eppur Si Muove?, Galassie Sulla Sabbia:...

Pietrasanta : in 20mila per la Festa del Pontile - grande successo per Gli eventi a Tonfano : ... disseminate per la Marina, le fotografie di TramontiItaliani, gli spettacoli itineranti di Archimossi e le suggestioni medievali della Contrada de La Cervia. Incredibile il colpo d'occhio quando dal ...

Sport : torna il ‘Miglio di Roma’ - ecco tutti Gli eventi in programma sabato : Roma – sabato 22 settembre torna il Miglio di Roma. Organizzata da ASD Atleticom, la manifestazione di corsa su strada sulla distanza del Miglio anglosassone (1.609,34 metri) si pone l’obiettivo di ripristinare una storica tradizione romana come quella del Palio dei Berberi, trasformata in una corsa podistica di un miglio, ovvero la distanza esatta che intercorre tra Piazza Venezia e Piazza del Popolo. Giunta alla 3a edizione (la ...