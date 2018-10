Giulia De Lellis si è fidanzata | arriva la conferma | lui è l’ex di Sabrina Ghio

Il vestito di Nilufar a Temptation Island Vip è di Giulia De Lellis : Nilufar Addati di Uomini e Donne a Temptation Island Vip: di che marca è il vestito al falò di confronto con Giordano Giulia De Lellis protagonista a Temptation Island Vip. Non in prima persona bensì con le sue creazioni, quelle del marchio Sol Wears Woman. Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, ha indossato […] L'articolo Il vestito di Nilufar a Temptation Island Vip è di Giulia De Lellis proviene da Gossip e Tv.

Chi è Cristiano Iovino? Dopo Andrea Damante - accanto a Giulia De Lellis spunta il nuovo presunto fidanzato [GALLERY] : Cristiano Iovino è il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis? Dopo Andrea Damante, ecco la segnalazione sul presunto uomo con cui l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ si accompagnerebbe Giulia De Lellis e Andrea Damante, Dopo aver annunciato la fine della loro storia d’amore quest’estate, stanno provando a ricostruirsi una vita sentimentale. Se i flirt attribuiti al deejay, ex tronista di ‘Uomini e Donne’, si ...

Gf Vip 3 - Lisa Fusco eliminata : "Sono state le bimbe di Giulia de Lellis" (video) : La prima concorrente eliminata dal Grande Fratello Vip (la seconda puntata quì in liveblogging) è la soubrettina Lisa Fusco che si è presentata in studio 48 minuti dopo mezzanotte (con il suo tacco 20) per commentare a caldo la sua breve, brevissima esperienza nella casa. Ilary Blasi mostra la percentuale del televoto (33%) con la quale è stata buttata fuori, spunto più che plausibile per domandare se la showgirl si aspettava ...

Gossip - Giulia De Lellis e Cristiano Iovino visti a cena e a pranzo insieme : Giulia De Lellis avrebbe un nuovo amore: è questo il Gossip che sta impazzando sul web da qualche giorno, e più precisamente da quando alcuni suoi attenti fan hanno scovato degli indizi a favore di questa ipotesi. Stando ad alcune "prove" che sono state raccolte sul profilo Instagram della romana e su quello del suo presunto "amico speciale", ci sarebbe una frequentazione in corso tra lei e Cristiano Iovino. Sul blog "Isa&Chia", inoltre, è ...

“Beccata : con lui”. Ah. Giulia De Lellis ‘dopo Damante’ : il gossip è sulla bocca di tutti : “Esco da una storia molto importante. L’idea di ricominciare con un altro uomo, acquisire nuove abitudini, affrontare un altro investimento emotivo, ma anche semplicemente abituarmi ad altri profumi… Se devo essere sincera, ora come ora, non mi entusiasma. Sicuramente non sono in cerca di un nuovo fidanzato e quando esco non lo faccio con l’intento di guardarmi intorno. In questo momento ho bisogno di altro. Sto cercando di ...

Giulia De Lellis - parla Alessandro del GF : 'L'ho sentita - potrebbe essere la donna ideale' : Alessandro Calabrese, ex protagonista del Grande Fratello e di Uomini e donne, torna a parlare di Giulia De Lellis. Qualche mese fa era stato proprio lui a portare alla luce una situazione scomoda che riguardava Andrea Damante, ex fidanzato della romana, e Sonia Lorenzini. Quest'ultima era una delle migliori amiche di Giulia. In pratica il trentacinquenne sosteneva che Sonia e Andrea avessero avuto un flirt durante il periodo in cui la De Lellis ...