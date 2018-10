Giovani sterili per scelta | il movimento Childfree in Italia

dilei

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Sempre più under 30, e non solo, rinunciano per sempre all’idea di avere figli. Essere genitori non può essere un obbligo sociale, come sottolinea il. Il, nato negli Stati Uniti, sta trovando terreno fertile anche in. L’idea è quella di riunire persone che non hanno intenzione d’avere figli, ora o in futuro, al fine di far rendere loro conto di non essere soli. Una donna dovrebbe puntare alla maternità, così come un matrimonio trova la sua vera essenza nella nascita di un figlio. Chi lo ha detto? Chi ci impone di vivere la nostra esistenza secondo determinati canoni, soltanto perché risultano essere i più diffusi e condivisi. Ilrappresenta il grido di una generazione, che non sente pulsioni genitoriale e non intende vergognarsene, vivendo la propria esistenza per sé, seguendo i propri obiettivi e non ...