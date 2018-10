Gilberto Baschiera | il direttore di banca ' Robin Hood'

blogo

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) A Forni di Sopra come nella foresta di Sherwood. Il protagonista di questa storia non èbensì, ildi una piccola filiale delladi Carnia e Gemonese del Credito Cooperativo di un paesino di montagna nel Friuli.ha appena patteggiato 2 anni di reclusione (con pena sospesa perché incensurato) per aver sottratto quasi 1 milione di euro dai conti correnti dei clienti più facoltosi.Neanche un centesimo di questo denaro è però finito nelle sue tasche. Ildella filiale ha infatti deciso di aiutare i clienti in difficoltà trasferendo sui loro conti del denaro sottratto ai clienti facoltosi. Un'opera di redistribuzione ben congegnata quella di, che ha fatto queste operazioni dal 2009 al 2016 senza che nessuno si rendesse conto di nulla.Nel 2009ha deciso di ribellarsi al sistema, come ha spiegato a ...