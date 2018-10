Giappone | gli orari del weekend in TV E TV8 prende in giro!

F1 - Gli orari del Gran Premio del Giappone su Sky Sport F1 HD [VIDEO] : La Formula 1 è ancora più alla portata degli appassionati grazie all'App di Sky Sport: con il Match Centre è possibile accedere alla cronaca scritta in real-time e ai tempi ufficiali FOM. IL GP DEL ...

Taglio di prezzo per PS4 Pro in Giappone in arrivo anche in Italia? : PS4 Pro sta per avere un significativo calo di prezzo in Giappone. L’annuncio è stato dato da Sony Giappone che ha reso noto che il Taglio di prezzo per PlayStation 4 Pro entrerà in vigore dal prossimo 12 ottobre. In pratica il prezzo della console passerà da 44.980 yen a 39.980 yen. Secondo il cambio attuale quindi PS4 Pro scenderà da 340 € a circa 302 €. Non ci sarà solo il Taglio di prezzo. La PS4 Pro infatti sarà disponibile in vendita ad ...

F1 - GP Giappone 2018 : programma - orari e tv. Gli appuntamenti su Sky e TV8 : Il Circus del Mondiale 2018 di Formula Uno è sempre in azione e senza avere neanche il tempo di respirare si va in Giappone, sul celebre tracciato di Suzuka, per il 17° round iridato. Ci si aspetta il solito confronto tra Ferrari e Mercedes con le Frecce d’Argento che, con Lewis Hamilton, sembrano aver cambiato il loro passo e creato un margine importante nei confronti della Rossa. Il trionfo di Sochi del britannico, davanti al compagno di ...

Giappone : il potente tifone Trami si dirige verso Tokyo - evacuate decine di migliaia di persone : Il potente tifone Trami sta generando danni e disagi in Giappone: treni e aerei sono fermi anche nell’area di Tokyo, dove sono attese piogge torrenziali e forti raffiche di vento. Molti voli sono stati cancellati negli aeroporti principali, anche in quelli di Tokyo Narita e Haneda. Secondo quanto riportato dall’emittente NHK, un ordine di evacuazione è stato diramato in riferimento a decine di migliaia di persone residenti in una ...

Salto con gli sci - il Giapponese Kobayashi vince la tappa di Hinzenbach : deludono gli azzurri : Grand Prix maschile di Hinzenbach a metà, si impone Kobayashi mentre vanno fuori dai punti gli azzurri Vittoria giapponese nella tappa del Grand Prix maschile approdato sul trampolino HS90 austriaco di Hinzenbach. Sul gradino più alto del podio è salito Ryoyu Kobayashi che, con il punteggio di 124,8 scaturito nell’unica serie di Salto effettuata, ha preceduto gli austriaci Daniel Huber e il redivivo Gregor Schlierenzauer. Fuori dai ...

Una tempesta elettrica in laboratorio : il disastro degli scienziati Giapponesi : Un gruppo di scienziati giapponesi hanno costruito, accidentalmente, un campo magnetico così forte da far saltare la porta del loro laboratorio. "Non ci aspettavamo che fosse così potente, la prossima ...

Giappone - migliorano le condizioni economiche : migliorano le condizioni economiche in Giappone, con il superindice che è stato rivisto al rialzo rispetto alla lettura preliminare. Il leading indicator relativo al mese di luglio si è attestato a ...

Judo - Mondiali 2018 : Giappone pigliatutto a Baku! I fratelli Hifumi e Uta Abe sul gradino più alto del podio : Giappone pigliatutto ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Ed è tutta in famiglia la scena per i vincitori nelle categorie -66 kg e -52 kg, che hanno contraddistinto la giornata odierna. Tra gli uomini a trionfare è stato il nipponico Hifumi Abe, che si è imposto in finale per ippon contro il kazako Yerlan Serikhzanov, dopo aver sconfitto in precedenza il temibile sudcoreano Baul An, indicato alla vigilia come favorito per la vittoria. ...

Lo yen Giapponese cade mentre il sentimento del rischio migliora : La tempistica dell'annuncio suggerisce che il movimento non è solo un modo per stimolare il consumo interno, ma anche per mostrare al mondo che il paese ha buona volontà e continua ad aprirsi. Ci ...

Lo yen Giapponese cade mentre il sentimento del rischio migliora : L'USD cade prima del rialzo dei tassi By Peter Rosenstreich L'economia americana è deludente: la Federal Reserve alzerà i tassi di solo lo 0,25% la settimana prossima. La mancanza di un rialzo più ...

Il Giappone rischia di uscire dall'alleanza con gli USA per avvicinarsi a Russia e Cina - : I rapporti tra Giappone e Russia sono sempre stati non buoni per la contesa sulle Isole Curili, ma recentemente Mosca e Tokyo si sono avviCinate, scrive Le Journal de Montréal.-- Prima di tutto entrambi i Paesi lo vedono come un beneficio, contemporaneamente gli Stati Uniti stanno perdendo la loro influenza nella regione a seguito del loro isolazionismo. Questa settimana la Russia e il Giappone hanno avuto colloqui molto fruttuosi a ...

Rugby - il ct O’Shea in viaggio verso il Giappone : visiterà le sedi di gara degli azzurri durante i Mondiali : Il ct e altri dirigenti azzurri si sposteranno nei prossimi giorni in un serrato tour di visite per definire la logistica della prima fase dei Mondiali Mentre il conto alla rovescia per la Rugby World Cup 2019 sta per entrare nella propria fase finale, con poco più di un anno a separare gli appassionati dal calcio d’inizio del mondiale Giapponese – si apre il 20 settembre a Tokyo con Giappone v Russia – l’Italia comincia a preparare nei ...

Giappone : a luglio capacità utilizzo impianti cala dello 0 - 6% : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in luglio la capacità di utilizzo degli impianti in Giappone è calata dello 0,6% su base mensile rettificata stagionalmente, in miglioramento rispetto al declino ...