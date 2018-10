Gianluigi Paragone | Infantile apertura del Tg1 sulla manifestazione del Pd

Gianluigi Paragone - furia grillina contro il Tg1 : 'Lo scandalo - ecco cosa hanno trasmesso' : Il senatore 5 stelle Gianluigi Paragone attacca il Tg1 per lo spazio dedicato al Pd il 30 settembre, giorno della manifestazione in piazza del Popolo. 'I telegiornali amici non portano mai bene. I ...

In Onda - Gianluigi Paragone : «Sarei contento che L’Ultima Parola tornasse in Rai. Con Orfeo e Maggioni certe cose non si potevano dire» : Gianluigi Paragone Nella Rai del futuro, quella dalle tinte giallo-verdi che sta prendendo forma, dovrebbero trovare spazio anche idee sovraniste e fuori dal cosiddetto racconto mainstream. Gianluigi Paragone se lo augura e, con il M5S, ci sta lavorando. A proposito: ma la politica non doveva più mettere becco sul servizio pubblico? Intervenendo a In Onda, ieri sera il senatore ed ex conduttore ha auspicato il ritorno in Rai de L’Ultima ...