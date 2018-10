GfVip | tra Valerio Merola e Maurizio Battista volano insulti

Eva Henger commenta la partecipazione di Monte al GfVip : 'Ancora non ha dimostrato niente' : Per la showgirl ungherese Eva Henger il polverone mediatico che ha scatenato nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi non si è ancora chiuso del tutto. L’ex moglie di Riccardo Schicchi ospitata nel salotto della nota trasmissione “Domenica Live” è tornata a parlare del canna-gate che ha coinvolto Francesco Monte concorrente più discusso del “Grande Fratello Vip 3 [VIDEO]”. L’ex attrice a luci rosse ha ribadito a Barbara D’Urso di non essersi ...

GfVip - Francesco Monte e Silvia Provvedi : «Flirt concordato prima di entra nella casa» : Per Francesco Monte il GF VIP dovrebbe essere una seconda preziosissima occasione dopo il flop della sua avventura a L'Isola dei Famosi, per Silvia Provvedi una chance altrettanto importante per ...

Notte hot al GfVip3 - Giulia Salemi ci prova con Monte. Cattaneo fa strane domande alla marchesa D'Aragona : Prima Notte nella casa del Grande Fratello Vip 3 e la lucina rossa si trasforma subito in luce rossa hard. Giulia Salemi ubriaca batte i pezzi a Francesco Monte girando il coltello nella piaga, mentre ...

“Quella non la voglio vedere!”. La richiesta clamorosa per entrare al GfVip : chi è : Tutto pronto per il ritorno del Grande Fratello Vip. Il reality show aprirà le proprie porte a un vasto cast di famosi, tra volti noti della televisione italiana, cantanti, sportivi, modelli, modelle e showgirl. Non sarà facile ripetere la buona riuscita dell’edizione 2017, vinta da Daniele Bossari, la media di ascolto fu infatti di quasi cinque milioni di telespettatori per uno share di oltre il 25% – per la finale venne toccata quota ...

Lory Del Santo - buio sui social prima del GfVip : da un mese nascondeva la sua tragedia : Un mese di silenzio sui social. Lory del Santo, che a Verissimo ha confessato la tragedia che l'ha colpita con la morte del figlio, aveva smesso da un mese di pubblicare foto sui social, sparendo...

GfVip - Antonio Ricci asfalta Monte tra maiali e denunce : Antonio Ricci smentisce il suo no a Francesco Monte , ma lo fa con una dichiarazione pesantissima. Durante la presentazione della 31esima edizione di " Striscia la Notizi a", che lunedì 24 settembre ...

“Entrano bestie - noi godiamo”. GfVip - la ‘sparata’ choc dell’insospettabile (di Mediaset) : “Io non faccio il cast del Grande Fratello Vip, più bestie entrano e più siamo contenti. Più c’è materiale suino all’interno di queste macellerie e più ne godiamo“. Il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato già volano i commenti sui personaggi che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Questa volta a parlare non è uno della concorrenza (Rai) ma uno che in Mediaset ci ‘abita’ fin dai suoi esordi. A parlare è ...

GfVip - arriva Eleonora Giorgi : «Ha accettato dopo lunghe trattative» : Eleonora Giorgi varcherà la porta del Grande Fratello vip . L'attrice, diventata famosa negli anni ottanta, avrebbe accettato di far parte del cast del reality condotto da Ilary Blasi dal 24 settembre ...