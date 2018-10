GF Vip | Lory Del Santo parla del figlio Loren e si commuove

Pierluigi Diaco Vs Rocco Pietrantonio/ Mattino5 : "Lory Del Santo al Grande Fratello Vip? Vi prostituite!" : Pierluigi Diaco e Rocco Pietrantonio discutono dell'entrata nel Grande Fratello Vip e arriva la lite: il giornalista rifiuta di tornare in tv a parlare della cosa ma...(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:42:00 GMT)

Gf Vip - Lory Del Santo parla di Loren : "A 19 anni non era mai uscito di casa la sera" : La soubrette, entrata lunedì nella casa di Cinecittà dopo il grave lutto in famiglia, si è aperta subito con gli altri...

Lory Del Santo : "Grande Fratello Vip? Loren era contento che lo facessi" : Lory Del Santo, nell'ultima intervista rilasciata (al settimanale 'Chi') prima dell'ingresso nella casa del 'Grande Fratello Vip', ha raccontato i motivi che l'hanno spinta ad accettare questa nuova opportunità lavorativa per superare la perdita del figlio Loren, morto quasi due mesi fa per colpa di una malattia molto grave: Loren era contento che lo facessi, come ho già detto. Dopo la sua morte sono entrata in un tunnel devastante. Non ...

Gf Vip - Lory Del Santo parla del figlio Loren : «Alla sua età non era mai uscito la sera. Andava bene a scuola ed era promosso...» : di Emiliana Costa E alla fine Lory Del Santo ha varcato la porta rossa ed è diventata un'inquilina del Grande Fratello Vip . Già nel corso della prima notte nella Casa, Lory ha parlato del figlio ...

Lory Del Santo : 'Entro al GF Vip per non rivivere l'incubo di Conor' : ... la sua paura di rinchiudersi nella solitudine l'ha portata questa volta a fare una scelta opposta, controcorrente: dalla chiusura nei confronti del mondo a vivere sotto l'occhio costante delle ...

GF Vip 2018 - Lory Del Santo risponde alle critiche e zittisce tutti : Lory Del Santo risponde alle critiche al Grande Fratello VIP 3 Lory Del Santo è entrata al Grande Fratello VIP 2018 portando con sé un’enorme polemica, che può essere riassunta con questa domanda: “È davvero pronta una mamma che ha appena perso un figlio ad affrontare un’esperienza forte come quella del GF?”. Molti hanno cercato […] L'articolo GF VIP 2018, Lory Del Santo risponde alle critiche e zittisce tutti ...

Lory Del Santo ha il diritto soffrire dove vuole. Anche al Grande Fratello Vip : Qualcuno è entrato in casa mia, mi ha picchiato, mi ha legato, e all’inizio non mi dispiaceva perché ho pensato fosse una specie di gioco erotico e invece questo cosa fa? mi mette di fronte a Canale cinque e mi obbliga a guardare il Grande Fratello Vip. Lo giuro vostro onore, era contro la mia volon

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo entra nella casa. Confronto con gli inquilini : chi la umilia in diretta : L'entrata nella casa del Grande Fratello vip di Lory Del Santo ha diviso il pubblico italiano e non solo. Infatti, una volta avvenuto il suo ingresso si è trovata davanti gli inquilini che l'hanno ...

“È successo nella notte”. GF Vip - cosa ha fatto Lory Del Santo dopo la diretta. Gelo : Lunedì primo ottobre è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip, il fatidico giorno dell’ingresso nella casa di Lory Del Santo. La showgirl ha da poco perso un figlio che si è tolto la vita a 19 anni e, subito dopo il lutto, la Del Santo aveva detto alla produzione che non avrebbe partecipato. Poi, però, ha cambiato idea e ha deciso di partecipare: aveva necessità di tornare alla “vita normale” e ha pensato che entrare in ...