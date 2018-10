Genova | nuovo video del crollo del ponte Morandi

Nuovo indagato per il crollo del ponte Morandi di Genova : Un Nuovo indagato per il crollo di ponte Morandi a Genova, che il 14 agosto scorso provocò 43 vittime. Si tratterebbe di un dirigente del Ministero delle Infrastrutture. Salgono così a 21 le persone ...

Genova - nuovo indagato. È un dirigente del Mit : C'è un nuovo indagato per il crollo del Ponte Morandi di Genova. Si tratta di un dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'iscrizione nel registro degli indagati del dirigente del Mit è arrivata dopo l'interrogatorio del funzionario della Divisione 1 del ministero, Brunoi Santoro. Il funzionario era stato sentito sabato scorso dal pubblico ministero Terrile. Lo stesso Santoro è tra gli indagati per il crollo del viadotto. ...

Ponte Genova : dirigente Mit nuovo indagato in inchiesta per crollo : Sale il numero degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi. Secondo quanto emerge, si tratterebbe di un dirigente del Ministero delle Infrastrutture. La nuova iscrizione nel registro degli indagati nascerebbe da quanto emerso nell'interrogatorio del funzionario della Divisione 1 del ministero, Bruno Santoro, avvenuto sabato. Sale così a 21 il numero delle persone indagate.

Renzo Piano - “nuovo ponte Morandi dovrà durare 2mila anni”/ Video - l‘archistar di Genova attacca Salvini : Renzo Piano, intervista a Che Tempo che fa: Video, "nuovo ponte Morandi dovrà durare oltre 2mila anni". Poi la stilettata a Salvini, "in un Paese dove crollano ponti e si alzano muri.."(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:11:00 GMT)

Decreto Genova - Rixi (Lega) : “Nuovo ponte entro un anno? Me lo auguro vivamente. Io sono ormai come San Tommaso” : “Il nuovo ponte Morandi entro un anno o un anno e mezzo? Me lo auguro vivamente, farò tutto ciò che è in mio potere perché sia così. Ma ormai sono diventato come San Tommaso“. sono le parole pronunciate ai microfoni di Effetto Giorno, su Radio24, da Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti. “Stiamo fronteggiando temi che non sono mai stati affrontati” – continua – “Non è mai caduto ...

Genova - quel nuovo ponte ancora sospeso sul nulla : Il guaio è che il provvedimento è approdato al ministero dell'Economia e della finanza del tutto privo di coperture finanziarie: con i puntini di sospensione al posto delle cifre, fill in the blanks, ...

Genova - Casellati : mondo politico e istituzionale indichi via più rapida per costruzione del nuovo ponte - : 'Ho sempre Genova nella mente e nel cuore. Soprattutto in queste ore, in cui mi auguro si materializzi una risposta importante ed efficace alla ferita ed al dolore della città, soprattutto al suo ...