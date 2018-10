Genoa | occhi Barcellona su Piatek

Genoa - Piatek scommessa già riuscita : su di lui gli occhi di una big europea : Il Genoa , che l’anno scorso ha avuto spiccate difficoltà in fase offensiva, nell’ultima sessione di mercato ha deciso di rafforzare il suo reparto d’attacco. A luglio, successivamente ad una intuizione del presidente Enrico Preziosi, la società genovese ha chiuso l’accordo con Krzysztof Piatek , 23enne centravanti del Cracovia con la cui maglia in due stagioni ha realizzato 32 gol in 63 presenze. Al Genoa ...

Gol Kouame - prodezza in allenamento : il Genoa si stropiccia gli occhi [VIDEO] : GOL Kouame – Il Genoa ha iniziato la stagione con il botto, successo per la squadra di Ballardini contro l’Empoli, l’obiettivo è quello di disputare una stagione da protagonisti. Nel match d’esordio un protagonista è stato l’attaccante Kouame, i tifosi si stropicciano gli occhi per le prodezze dell’ivoriano. I rossoblu sono al lavoro per preparare la gara di campionato contro il Sassuolo, il Genoa ha ...