Gemellaggio tra Deruta e Gzhel

Quattro giorni di escursioni per il Gemellaggio tra Cai Loano e Cai Valtellina di Sondrio : Tutte le escursioni rientrano nell'ambito di " Loano non solo mare", il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano .

Pizza in Piazza a San Lorenzo in Campo : Nazionale Acrobati Pizzaioli - artisti di strada - 'Gemellaggio' con Pesaro : Viale Regina Margherita diventerà il Viale degli artisti per accogliere spettacoli di magia e giocoleria, circo e teatro, acrobazie e tante, tante bolle. Sabato sera in Piazza lo spettacolo 'L'ultimo ...