Gaetano Intrieri | il consulente di Toninelli si è dimesso Era stato condannato per

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) La condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, il curriculum con esperienze in McKinsey e un master al Mit di Boston. E anche alcune frasi sessiste su Twitter. Così, alla fine,, esperto del settore aeronautico scelto comenella Struttura di missione del ministero delle Infrastrutture, ha lasciato il suo incarico. Le sue dimissioni dalla commissione che sta analizzando i costi-benefici delle Grandi opere risalgono al 27 settembre. L’uomo, come anticipato da La Verità lo scorso 14 settembre, ha riportato una condanna definitiva per aver distratto quasi mezzo milione di euro dalla compagnia aerea Gandalf della quale era amministratore delegato per “vantaggio patrimoniale personale”. Una storia che risale al 2004, sulla quale la Cassazione aveva emesso la sentenza definitiva nel novembre 2017. In sostanza, confessòdavanti al ...