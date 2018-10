Furibonda lite in diretta a Pomeriggio Cinque | Barbara d’Urso infuriata è costretta a

caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)d’Ursoa correre ai ripari dopo quanto accaduto neldi mercoledì 3 ottobre 2018 nel salotto Mediaset. La seconda parte della nuova puntata del talk-show di Carmelita d’Urso, in onda dal lunedì a venerdì dalle 17:10, ha affrontato il tema “nord contro sud”. Presente in studio Pasquale Laricchica, ex concorrente del Grande Fratello e diventato celebre, in passato, grazie ai suoi ‘continui’ proverbi. Ma quest’ultimo, probabilmente ‘offeso’ da una frase sentita in studio, ha scatenato il finimondo a5. Sì, perché Pasquale Laricchia ha avuto un dibattito accesissimo con Deianira Marzano. Tutto è da una battuta poco carina della Marzano sull’ex gieffino pugliese: “A parte Pasquale Laricchia, dal sud sono nate tante menti eccelse”. Parole che, se hanno fatto ...