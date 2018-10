FS Italiane | Angelo Bonerba nuovo Direttore Comunicazione

Storie Italiane - Corinne Clery lascia Angelo Costabile : ‘Non voglio più uomini’ : Dopo 8 anni è finita la storia d’amore tra Corinne Clery e Angelo Costabile . Lo ha annunciato l’attrice ospite di Storie italiane su Rai1 spiegando le motivazioni che l’hanno spinta a prendere questa decisione: Se avesse avuto venti anni meno di me, nonostante il carattere tremendo che ha, sarei rimasta con lui, è un gesto d’amore, di grande generosità. Tu non puoi tenere una persona come un giocattolo. Si è occupato di ...

