Friends | Tiffani Thiessen doveva essere Rachel | Ma ero troppo giovane

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Il cast dinon potrebbediverso da quello che abbiamo visto per dieci stagioni. Eppure, come possiamo facilmente immaginare, prima che i produttori arrivassero ad avere i sei attori protagonisti furono numerosi i provinati. Tra questi, anche qualche attore ed attrice diventati molto famosi negli anni successivi, ma non per.Una di queste attrici è, che nei giorni scorsi, nel podcast You Up With Nikki Glaser, ha spiegato distata vicina ad interpretare. "Ero", ha rivelato, "permessa a fianco del resto degli attori".: "Ma ero" pubblicato su TVBlog.it 03 ottobre 2018 13:33.