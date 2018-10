Francia | si dimette il ministro dell' Interno Collomb

Francia - dopo i due ministri si dimette anche il portavoce di Macron. Era stato contestato per il caso Benalla : dopo i due ministri all’Ambiente e allo Sport, lascia anche il portavoce dell’Eliseo Bruno Roger-Petit. Il giornalista aveva ottenuto l’incarico solo un anno fa e quest’estate era stato messo sotto accusa per le sue dichiarazioni sul caso Benalla . La decisione, secondo le indiscrezioni del settimanale Challenges poi confermate da France 2, sarebbe stata presa prima di quest’estate. Il cambio è orientato a dare una ...

