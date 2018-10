Francia | Eliseo | Macron accetta dimissioni ministro Interno Collomb ' Torno a fare

MIGRANTI AQUARIUS - SALVINI A MACRON "NON ACCETTIAMO LEZIONI DALLA Francia "/ Ultime notizie - Conte punge Eliseo : AQUARIUS 2 verso Marsiglia con 58 MIGRANTI : Ultime notizie , Francia fredda sull'ipotesi di sbarco chiede soluzione europea. Tuona Marine Le Pen:"Nave non deve attraccare"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:12:00 GMT)

Francia : t-shirt e orologi marchio Eliseo : Fra i prodotti in vendita, orologi con il logo del palazzo, foto di Macron con la Coppa del Mondo di calcio a Mosca, ma anche una leccornia come i macaron in versione "bleu-blanc-rouge". Si tratterà ...