Francesco Monte svela un segreto dell' Isola dei famosi | ' Craig mi lasciò senza parole'

Grande Fratello Vip : Francesco Monte rivela di essere stato vittima di bullismo : Nuovo spazio dedicato ad un discusso concorrente della terza edizione del popolare reality show “Grande Fratello”. Stiamo parlando di Francesco Monte, che il giorno successivo alla messa in onda del secondo appuntamento serale del programma ha avuto un momento di profonda malinconia e riflessione. In particolare, l’ex tronista ha fatto delle confessioni riguardo al suo passato al compagno d’avventura Walter Nudo. Il modello pugliese, oltre a ...

Marco Ferri : “Francesco Monte e Giulia Salemi? Non è vero nulla” : Grande Fratello Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi: parla Marco Ferri, ex Isola dei Famosi Sta facendo discutere parecchio al Grande Fratello Vip la simpatia tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Nascerà presto l’amore tra i due, come insinuato dalla conduttrice Ilary Blasi? A quanto pare no e a ribadirlo è Marco Ferri, l’ex concorrente […] L'articolo Marco Ferri: “Francesco Monte e Giulia Salemi? Non è vero nulla” ...

Francesco Monte piange ricordando Cecilia Rodriguez : «Sono scappato dal vivermi questo dolore» : Francesco Monte in lacrime Ad un anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez sembra ancora capace di animare le vicende della Casa. E’ bastato infatti che il suo ex, ora inquilino di Cinecittà, Francesco Monte la rivedesse stamattina nelle foto appese in cucina (insieme ai volti di altri partecipanti alle precedenti edizioni del programma) per farlo scoppiare in un lungo pianto. Francesco Monte ricorda Cecilia ...

GF Vip - le lacrime di Francesco Monte : “Questa casa mi ricorda la mia storia precedente” : La casa suscita emozioni contrastanti nella mente di Francesco che ricorda la sua storia con Cecilia Rodríguez

Grande Fratello Vip - Francesco Monte bacia sulla bocca Ivan Cattaneo : di Emiliana Costa Francesco Monte e il bacio sulla bocca a Ivan Cattaneo . Nella notte, subito dopo la seconda puntata del Grande Fratello Vip, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez avrebbe baciato il ...

GF VIP : il pianto di Francesco Monte per Cecilia - per la mamma e per le prese in giro dello scorso GF Vip. Guarda il VIDEO : Poco fa Francesco Monte si è sfogato con Walter Nudo ed ha parlato di Cecilia Rodriguez. L’ex tronista con le L'articolo GF VIP: il pianto di Francesco Monte per Cecilia, per la mamma e per le prese in giro dello scorso GF Vip. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip : il confronto tra Francesco Monte e Giulia Salemi subito dopo la puntata. Guarda il VIDEO : Tra i tanti argomenti trattati nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 1 L'articolo Grande Fratello Vip: il confronto tra Francesco Monte e Giulia Salemi subito dopo la puntata. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Monte piange al GF Vip : riemerge la delusione per Cecilia : Grande Fratello Vip: Francesco Monte scoppia in lacrime Pochi minuti fa Francesco Monte ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello Vip. Non deve essere per niente facile per l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi stare nello stesso luogo dove lo scorso anno Cecilia Rodriguez l’ha tradito con Ignazio Moser. Parlando con Walter Nudo della sua vita, Francesco Monte ha chiarito di non sentirsi abbandonato ma ha fatto capire che ...

GF VIP - Francesco Monte vittima di bullismo : confessione inaspettata a Walter : Francesco Monte, al GF VIP duro sfogo con Walter Nudo Sembrava destinato ad essere un semplice sfogo e invece Francesco Monte al GF VIP si è lasciato andare a confessioni ancor più importanti: l’ex tronista di Uomini e Donne non ha pianto solo per la fine della sua storia d’amore con Cecilia ma anche per […] L'articolo GF VIP, Francesco Monte vittima di bullismo: confessione inaspettata a Walter proviene da Gossip e Tv.

Francesco Monte in lacrime per Cecilia al GF VIP : “Sono scappato dal dolore” : GF VIP, lacrime per Francesco Monte: la casa lo ha destabilizzato Doveva succedere prima o poi, e infatti è successo. Francesco Monte è quasi scoppiato in lacrime parlando con Walter Nudo. Il motivo? La fine della sua storia d’amore con Cecilia che gli ha lasciato un enorme vuoto dentro. Francesco ha chiarito di non sentirsi […] L'articolo Francesco Monte in lacrime per Cecilia al GF VIP: “Sono scappato dal dolore” ...

Francesco Monte è in lacrime!! Walter nudo lo consola : Walter nudo consola il suo coinquilino Francesco Monte che è scoppiato in lacrime. Doveva succedere prima o poi, e infatti è successo. Francesco Monte è quasi scoppiato in lacrime parlando con Walter nudo. Il motivo? La fine della sua storia d’amore con Cecilia che gli ha lasciato un enorme vuoto dentro. Francesco ha chiarito di non sentirsi abbandonato ma ha fatto capire a Walter che vivere in casa non lo fa star bene, proprio perché è ...

Francesco Monte : in lacrime - “ero cicciottello e mi prendevano in giro” | GF Vip 3 : Francesco Monte libera le lacrime al GF Vip 3 e grazie a Walter Nudo ripercorre alcuni momenti duri del suo passato. Immagini legate in particolare alla sua infanzia ed al peso in eccesso che lo ha sempre fatto sentire diverso. Francesco Monte ripercorre quei momenti grazie al concorrente più spirituale del GF Vip 3, fra lacrime e sorrisi. Francesco Monte rivela il suo passato ed il dolore che si trascina ancora oggi Per Francesco quel capitolo ...

Francesco Monte bacia in bocca Ivan Cattaneo/ Video - il web in delirio per la notte con Stefano Sala : Francesco Monte bacia in bocca Ivan Cattaneo, davanti agli occhi sconvolti di Giulia Salemi. Il fatto è accaduto nella notte al Grande Fratello Vip 2018.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:18:00 GMT)

Francesco Monte e Giulia Salemi - la confessione al GF VIP : “Mai dire mai” : Francesco e Giulia, al GF VIP Lory Del Santo chiede spiegazioni Si continua a parlare di Francesco Monte e Giulia Salemi. Questa volta è stata Lory Del Santo a volerne sapere di più; la showgirl ha chiesto a Francesco infatti se si fosse fidanzato nella casa perché fuori non si fa altro che parlarne. Forse inconsapevole […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi, la confessione al GF VIP: “Mai dire mai” proviene da Gossip e ...