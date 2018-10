Fortnite | server offline per l' arrivo della patch 6 01

La Stagione 6 di Fortnite è in arrivo : ecco quando i server saranno offline : Dopo un misterioso cubo in movimento che poi ha ben deciso di sciogliersi in Loot Lake e le immagini teaser di questi ultimi giorni è finalmente tempo di fare spazio alla Stagione 6 di Fortnite.Come ogni nuova Stagione possiamo aspettarci diverse novità ma in attesa dei dettagli della patch 6.00 possiamo quanto meno confermarvi quando i server di gioco andranno offline per la manutenzione necessaria per apportare tutti i cambiamenti alla mappa e ...

I server di Fortnite offline per la patch 5.41 : ecco quando torneranno live : Tempo di una nuova manutenzione per Fortnite e di conseguenza server offline per le prossime ore al fine di accogliere il nuovo aggiornamento, ovvero la patch 5.41.La manutenzione è iniziata in queste ultime ore ed è già in atto come rivelato da Epic Games sul profilo Twitter ufficiale del gioco. Sappiamo che l'update introdurrà la Fortezza Portatile ma non abbiamo informazioni precise su altre novità e sui cambiamenti vari che verranno ...

Fortnite : server online ma il nuovo aggiornamento non è stato ancora pubblicato : Come vi abbiamo comunicato in precedenza, i server di Fortnite sono andati offline per preparare il gioco all'arrivo del nuovo aggiornamento.L'update porterà con sé, tra le varie cose, il fucile di precisione silenziato ma, anche se attualmente i server risultano operativi, ancora non vi è traccia della patch.Secondo un post sul profilo Twitter ufficiale di Epic Games, le novità dovrebbero essere disponibili tra qualche minuto, ovvero intorno ...

I server di Fortnite offline in vista del nuovo aggiornamento : in arrivo il fucile d'assalto silenziato : Per la giornata di oggi è prevista la pubblicazione del nuovo update di Fortnite che porterà con sé alcune interessanti novità.In vista dell'aggiornamento, come di consueto, i server sono offline e, al momento, come segnala Fortnite Intel, sappiamo che in seguito all'update sarà introdotto il "Suppressed Assault Rifle", il fucile d'assalto silenziato.Sembra che l'arma sia simile allo "Scar", tuttavia non è noto se condividerà le stesse ...

Problemi Fortnite oggi 11 settembre : server down - cosa prevede l'aggiornamento 5.40.2 : Su Trello di Fortnite, Epic Games ha elencato una serie di Problemi che saranno risolti in Salva il Mondo con un prossimo aggiornamento. Intanto il misterioso cubo viola continua il suo viaggio e a ...

I server di Fortnite offline in vista della pubblicazione della patch 5.40 : Come riportato dall'account Twitter di Epic, i server di Fortnite saranno offline questa mattina in vista della pubblicazione della nuova patch 5.40. L'aggiornamento arriverà, dunque, oggi con un piccolo ritardo rispetto a quanto programmato.Con il nuovo aggiornamento saranno aggiunti vari contenuti al popolare gioco, come l'evento High Stakes, la LTM "Getaway", il costume Wild Card, un nuovo deltaplano, il Rampino e altro. Proprio quest'ultima ...

Fortnite - server offline oggi - con l'arrivo della patch 5.30/ Manutenzione per ultimo aggiornamento : Fortnite, server offline oggi, con l'arrivo della patch 5.30. Ultime notizie Epic Games, Manutenzione per ultimo aggiornamento, cioè Fenditura Portatile

I server di Fortnite saranno offline questa mattina : Nella giornata di oggi, 23 agosto, è prevista la pubblicazione dell'aggiornamento 5.30 per il popolare Fortnite. In vista dell'arrivo dell'update, Epic ha comunicato che i server andranno offline nel corso della mattinata.Come segnala VG247, il team di sviluppo, attraverso l'account ufficiale Twitter, ha confermato che, a partire dalle ore 10, non sarà possibile accedere al gioco.Tra le interessanti novità in arrivo, la Fenditura Portatile, ...

I server di Fortnite saranno offline questa mattina per l'arrivo della patch 5.20 : I server risulteranno offline a partire dalle ore 10, quindi questo significa che non sarà possibile accedere al gioco nelle sue due modalità Salva il Mondo e Battle Royale. Al momento, non chiaro ...

