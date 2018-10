eurogamer

: Fortnite: il datamining svela i dettagli delle nuove modalità a tempo limitato. #Fortnite - Eurogamer_it : Fortnite: il datamining svela i dettagli delle nuove modalità a tempo limitato. #Fortnite - wwwPownedit : Pubblicata una nuova patch su Fortnite: tra le novità anche le Trappole Congelanti ed una lunga serie di contenuti… - SyaxYT_Official : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) La patch 6.01 diè online solo da questa mattina, ma come è ormai tradizione i dataminer non si sono fatti attendere e hanno pubblicato una valanga di informazioni sullein arrivo nelle prossime settimane, alcune già identificate mentre altre completamente inedite.Se dellaDomina la Discoteca vi avevamo già parlato nella nostra precedente notizia, ilhato il ritorno di un'altra playlist 50 vs 50 e di unaCreative, di cui però non si conoscono i. Quella 50 vs 50, come riportaIntel, non dovrebbe essere dissimile da quella Gateway dello scorso mese, chiedendo ai giocatori di raccoglierebandiere per portarle alla base della propria squadra.Una cartella nei file dici offre invece qualche indizio sulla nuovaCreative, che potrebbe essere nient'altro che un ritorno di Parco ...