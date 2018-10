Formula 1 | Ferrari meno veloce a Sochi

Formula1 - nuova livrea Ferrari per il GP del Giappone : In occasione del GP del Giappone, previsto nel week end del 7 ottobre a Suzuka, la Ferrari cambia pelle. Non si tratta di novità tecniche, ma di ritocchi estetici, in paricolare sul colore. Il rosso ...

Formula 1 - le Mercedes dominano il Gp di Russia. E alla Ferrari non resta che pensare al 2019 : La Ferrari ormai rincorre chiaramente la Mercedes che indisturbata si sta involando verso l’ennesimo titolo iridato costruttori e piloti. Le cause che hanno portato a questo ribaltamento dei valori in campo sono difficili da individuare e possiamo solo ipotizzare quanto sia accaduto all’interno dei due team che si sono dati battaglia, almeno fino a Monza, ad armi pari. Una delle cause che, secondo alcuni, avrebbe portato alla perdita di ...

Formula1 Affidabilità e attacco - ecco le ultime chance Ferrari : La Ferrari continua a credere nel sogno iridato? Dai box della rossa ammettono che 50 punti di distacco quando restano solo 5 corse alla fine, restano da assegnarne solo 125, costituiscono una ...

Formula 1 Russia - dominio Mercedes : adesso per la Ferrari si fa durissima [FOTO] : 1/25 LaPresse ...

DIRETTA Formula 1 GP RUSSIA/ Qualifiche live : sesta pole position in carriera per Bottas! Le Ferrari...

Formula 1 - GP Russia. Arrivabene - team principal Ferrari : 'Non siamo certo in vacanza' : "Non ci siamo nascosti è stato un venerdi come gli altri, abbiamo usato la prima sessione di prove per testare materiali che ovviamente non ti dico, e nella seconda abbiamo fatto settaggi per pensare ...

DIRETTA Formula 1/ Streaming video SKY qualifiche e FP3 live : Mercedes davanti - Ferrari dietro (Gp Russia)

Formula 1 - GP Russia : tutte le novità dell'ala anteriore della Ferrari : Un'importante soluzione è stata portata dalla Ferrari a Sochi, dove domenica si corre il 16esimo gran premio della stagione 2018. Per la Scuderia di Maranello una nuova ala anteriore, con una ...

Formula 1 - la conferenza dal GP di Russia 2018 - Sochi - . Leclerc : 'Ferrari - c'è ancora tempo'. Ericsson : 'Deluso'

Formula 1 - GP Russia 2018. Ferrari contro Mercedes - la sfida tecnica prosegue a Sochi : Anche in questo fine settimana sarà lotta tra Mercedes e Ferrari. Da Silverstone in poi, la Ferrari sembra avere un leggero vantaggio in qualifica mentre in condizioni gara le due vetture sono tutto ...

Formula 1 - Ferrari - Vettel saluta e omaggia Raikkonen : 'Il miglior compagno di team' : Il titolo iridato sta diventando una montagna sempre più difficile da scalare per Sebastian Vettel, attualmente distante 40 lunghezze dal leader della classifica piloti, Lewis Hamilton. In vista del Gran Premio di Russia, durante il quale avra' probabilmente l'ultima chance per tentare l'attacco al rivale della Mercedes, nella speranza di ricominciare a risucchiargli punti pesanti, il fuoriclasse tedesco ha rilasciato un'intervista ad Autosport, ...

Formula 1 - Test Pirelli - day-2 : Vettel completa 121 giri con la Ferrari : Il quattro volte campione del mondo tedesco, che oggi ha preso il posto del futuro compagno di squadra Charles Leclerc a bordo della SF71H, ha completato 121 giri, mentre il finlandese del team di ...

Formula 1 - test Pirelli in Francia : 121 giri per Vettel sulla Ferrari SF71 H : Dopo il gran lavoro svolto da Charles Leclerc , nel Day-2 dei test Pirelli è toccato a Sebastian Vettel salire sulla SF71 H. Al Paul Ricard di Le Castellet, il tedesco ha completato 121 giri , contro ...

Formula 1 - sorpasso Mercedes su una Ferrari sbiadita : Il Campionato non è ancora perso, ma la strada adesso è tutta in salita. Nel Mondiale Piloti Seb deve recuperare 40 punti a Lewis, 281 a 241,, in quello Costruttori il ritardo di Maranello rispetto a ...