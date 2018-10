Foresta contro carbone | la battaglia europea per i cambiamenti climatici

Ostia - striscione contro il circo a firma La Foresta che Avanza : ... sradicati dal proprio habitat naturale e trasportati di città in città rinchiusi in gabbie in cui sono costretti a passare tutta la vita, negli spettacoli circensi. Costretti ad uno stile di vita ...

Bivacchi e inciviltà nelle oasi protette : i Forestali intensificano i controlli : Per questi giorni, in particolare all' approssimarsi del Ferragosto, il Gruppo Carabinieri Forestale di Brindisi ha predisposto servizi di controllo rafforzati sulle zone litoranee della provincia, in ...