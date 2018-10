Fondi Ue | Bruxelles apre ad aumento per cofinanziamento programmi italiani

DICIOTTI - NESSUN ACCORDO A BRUXELLES : SALVINI "NON SBARCA NESSUNO"/ Ultime notizie - Di Maio "stop Fondi Ue" : DICIOTTI , in corso riunione Sherpa: situazione sbloccata? Ultime notizie , 154 migranti in attesa a Catania. Intanto SALVINI e Di Maio ribadiscono la linea dell'Italia(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 20:53:00 GMT)

Nave Diciotti - nessun accordo a Bruxelles - Di Maio : 'Stop ai Fondi Ue' : Martina: fallita la politica del governo sull'immigrazione - "Di Maio dica la verità agli italiani. In Europa questo governo ha sostenuto il ricollocamento volontario vendendo in casa nostra questa ...

Diciotti - Bruxelles non trova l'intesa. Di Maio : «Stop ai Fondi Ue». Salvini : «Non sbarca nessuno» : Salvini non molla. «I migranti non sbarcano». Il braccio di ferro con l'Ue per la ridistribuzione dei migranti si è concluso con un nulla di fatto. «Ennesima...