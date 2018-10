Finalmente video picture in picture in WhatsApp per tutti i beta tester Android

optimaitalia

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Una gran bella notizia in arrivo oggi 3 ottobre: iinin(PIP) possono essere riprodottidacoloro che hanno effettuato l'ultimo aggiornamentodell'applicazione di messaggistica. Chi possiede uno smartphone con sistema operativo del robottino verde può dunque procedere all'adeguamento all'ultima versione che gli permetterà di guardare i filmati delle piattaforme YouTube, Facebook ma anche Instagram senza uscite da una chat singola o di gruppo.Per l'utilissima funzione, l'applicazione perè decisamente indietro rispetto a quella per iOS e dunque per iPhone dove da tempo oramai è possibile godere deiininappunto. Il nuovo passo compiuto oggi per chi ha un device con sistema operativo Google, è il rilascio dell'app nella sua versione 2.18.234. Quest'ultima introduce definitivamente proprio la ...