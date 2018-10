FIFA 19 | Recensione | Trailer e Gameplay

FIFA 19 (Switch) - recensione : Dopo l'ottimo debutto dello scorso anno e la buona prova di FIFA 19 su Xbox One, PS4 e PC, eravamo molto curiosi di vedere come la serie di EA Sports si sarebbe comportata sulla console ibrida di Nintendo. Questo perché, come diceva Caparezza, "il secondo album è sempre il più difficile", soprattutto se come in questo caso il compito è quello di tenere il piede in due scarpe.A differenza delle "versioni principali" infatti, FIFA 19 su Switch non ...