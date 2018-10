FIFA 19 o PES 2019? Sfida all' ultimo volto | qual è il più realistico? LA FOTOGALLERY

FIFA 19 contro Pes 2019 : chi vince quest’anno? : E così è arrivato anche Fifa 19, il gioco di calcio di Electronic Arts che rinnova la sfida col sempiterno rivale Pes 2019, che Konami ha furbamente lanciato il 30 Agosto scorso. La sfida tra queste due serie calcistiche è storica e, dopo anni di predominio incontrastato di quella giapponese, a cui son seguite un paio di annate di sostanziale pareggio, è Fifa che ha saputo imporsi, a suon di licenze, operazioni marketing e alcune ...

FIFA - algoritmo per stabilire i prezzi dei giocatori/ Calciomercato - ecco l'idea per dire stop a spese folli : FIFA, algoritmo per stabilire i prezzi dei giocatori. Calciomercato, ecco l'idea per dire stop a spese folli: prevista una tassa di risarcimento per club(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 19:21:00 GMT)

FIFA - basta spese folli per il calciomercato : arriva l'algoritmo per stabilire i prezzi dei giocatori : Nel frattempo il mondo del calcio procede spedito per garantire maggior trasparenza nel mercato. Con un algoritmo in più. MODRIC FIFA BEST PLAYER 2018: CHE GIOCATE DEL CROATO

FIFA contro le spese folli sul mercato - l'algoritmo per stabilire il prezzo giusto : ROMA - Un algoritmo per stimare il prezzo equo dei calciatori sul mercato. Per porre un freno alle spese folli durante la campagna trasferimenti. Era nell'aria da tempo, qualcosa aveva anticipato il ...

FIFA 19 o PES 2019 : data d’uscita - prezzo e ultime novità : Chi ama i videogiochi di calcio sa che è sempre la stessa storia: da 20 anni a questa parte il mese di settembre parte la sfida per decidere quale sia il gioco migliore tra FIFA e Pro Evolution Soccer. Tradizione e realismo contro arcade e potenza: storicamente due modi diversi di concepire il calcio, che quest’anno hanno cercato di avvicinarsi l’uno all’altro. Se finora i titoli di Electronic Arts e Konami hanno saputo ...

PES 2019 Recensione - Konami pronta a dare la spallata decisiva a FIFA 19? : Gli ultimi sprazzi di estate non possono che riportare sotto le luci della ribalta uno dei tormentoni che si rinnova ogni anno: nell'ambito calcistico digitale, la sfida calcistica la vincerà quest'anno PES 2019 o FIFA 19? Un quesito che non si può di certo risolvere semplicemente tirando una monetina e scegliendo testa o croce, ma che costringe annualmente gli utenti di tutto il mondo a soppesare ogni singola sfaccettatura delle produzioni ...

PES 2019 conquista la vetta nella classifica software italiana. Chiudono il podio F1 2018 e FIFA 18 : PES 2019 di Konami si è guadagnato la vetta nella classifica software italiana di questa settimana.Una settimana che, come si può notare dalle classifiche più in basso, vede lo sport primeggiare, con F1 2018 in seconda posizione e il "solito" FIFA 18 a chiudere il podio.Qui sotto potete leggere nel dettaglio le classifiche relative alla week 35 del 2018:Read more…

In anticipo un video confronto tra FIFA 19 contro PES 2019 su grafica e gameplay : Meglio FIFA 19 o PES 2019? Il primo uscirà il prossimo 28 settembre, mentre PES è ormai già disponibile dal 30 agosto. Stiamo giocando quest'ultimo e a breve arriverà una recensione completa. Nel frattempo si consuma come ogni anno la sfida delle sfide: anche se è impossibile decretare ancora il vincitore, vi segnaliamo che è già uscita una video comparativa che mette a confronto appunto PES 2019 e FIFA 19 dal punto di vista grafico e di ...

FIFA : sospeso n.1 federazione Palestina : ANSA-AP, - ZURIGO, 24 AGO - La Commissione disciplinare della Fifa ha bandito per un anno da ogni manifestazione calcistica il presidente della federazione palestinese con l'accusa di aver incitato ...

FIFA 19 o PES 2019 - qual è il migliore gioco di calcio quest’anno? : Se, ogni estate, il calcio reale infiamma i cuori degli appassionati con il calciomercato – che, tra risvolti e colpi di scena, è in grado di spostare da solo gli equilibri e i pronostici di ogni club – i mesi più caldi dell’anno diventano un’occasione, per tutti i fan delle simulazioni videoludiche, per togliere il velo di mistero che avvolge i due titoli sportivi più famosi di tutto il panorama dei videogiochi: EA ...

FIFA 19 e le microtransazioni - pronta una nuova tempesta per Electronic Arts? : Sono settimane molto calde per FIFA 19, il nuovo capitolo dell'annuale simulatore calcistico curato da Electronic Arts che, come di consueto, animerà la scena videoludica a partire dagli ultimi giorni del mese di settembre. Gli ultimi giorni hanno portato alla luce alcuni aspetti del gioco, con le prove concesse alla stampa che hanno permesso di avere una panoramica alquanto esaustiva in merito a quelle che saranno le feature incluse in questo ...